平田の田園風景 写真コンテスト
■平成30年6月5日(火) 第18133号
＝作品募集＝
【東近江】 平田地区まちづくり協議会は、田園風景の写真コンテストへの作品応募を受け付けている。２０１８年１月以降に同地区で撮影された未発表作品が対象で、規格はカラープリントで、Ａ４または４つ切り、ワイド４つ切り。表彰は、最優秀１点（副賞３万円）、優秀３点（同１万円）、入選１０人（同賞品）。締切は１２月２８日。問い合わせは同地区コミセン（ＴＥＬ０７４８―２２―１９５０）へ。
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