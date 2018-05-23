8日から県内8会場で

＝教科書見本展示＝

【県】 県教育委員会は来年度の小・中・高校用に使用される教科書見本を展示する「教科書展」を８日から７月５日まで、大津市など県内８か所の会場で開催する。

展示会場、開催期間は次の通り。なお開館時間は曜日で異なるため、確認が必要。

【大津教科書センター】大津市生涯学習センター（大津市本丸町）＝今月８日〜７月５日（今月１０・１１・１７・１８・２４・２５日、７月１・２日は休館）【草津教科書展示会場】西友南草津店アーバンデザインセンターびわこ・くさつ（草津市野路）＝同（今月１０・１１・１７・１８・２４・２５日、７月１・２日休館）【甲賀教科書展示会場】甲南図書交流館（甲賀市甲南町）＝同（今月１１・１２・１８・１９・２５・２６・２７日、７月２・３日休館）【近江八幡教科書センター】近江八幡市立近江八幡図書館（同市宮内町）＝同（今月１１・１８・２５・２７日、７月２日休館）【彦根教科書センター】彦根市立図書館（同市尾末町）＝同（今月１１・１８・２５・２８日、７月２日休館）【長浜教科書センター】長浜市立長浜図書館（同市旭町）＝今月８日〜７月４日（今月１４・２１・２７・２８日休館 ）【今津教科書センター】高島市立今津図書館（同市今津町）＝今月８日〜７月３日（今月１３・１４・２０・２１・２７・２８日休館）【中央教科書センター】県総合教育センター（野洲市北桜）＝今月８日〜７月５日（今月９・１０・１６・１７・２３・２４・３０日、７月１日休館）

