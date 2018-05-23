八日市郷土文化研究会設立50周年

＝井上京産大名誉教授が記念講演＝

古代の環日本海文化圏を語る井上氏

【東近江】 八日市郷土文化研究会の設立５０周年記念講演が開催され、元八日市市史編纂委員で京都産業大学名誉教授の井上満郎氏が「古代近江の国際的環境―東アジア世界から考える―」をテーマに講演した。

この中で井上氏は、主要街道が交差した古代近江を、大陸文化が日本海を渡って都・東日本へ広がる経由地であったことから、「東西の喉（のど）」と位置づけた。

また、古事記や日本書紀などの歴史書を引用しながら、朝鮮半島から長門（山口県）へ渡り、出雲（島根県）から越の敦賀（福井県）へと伝う当時の沿岸航路や、越前の勢力を背景にした継体天皇の即位など日本海地域の隆盛を紹介し、「近江の文化、歴史のありようは、日本海を含んだ東アジア世界を念頭に置いて考えてほしい」と、日本海を北陸・山陰地域の内海のようにして人・モノが往来した「環日本海文化圏」の視点を強調した。

