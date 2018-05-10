布引運動公園 弓道教室

＝受講生募集中＝

【東近江】 東近江弓道協会は、弓道教室の受講生を６月１７日まで募集している。６月２３日〜９月１５日の土曜日計１０回、午後４時から同６時まで。高校生以上が対象で、１２人程度（先着順）。５０００円。申し込みは佐藤新一氏（ＴＥＬ０７４８―２２―５５５７）へ。

