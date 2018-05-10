布引運動公園 弓道教室
■平成30年5月16日(水) 第18116号
＝受講生募集中＝
【東近江】 東近江弓道協会は、弓道教室の受講生を６月１７日まで募集している。６月２３日〜９月１５日の土曜日計１０回、午後４時から同６時まで。高校生以上が対象で、１２人程度（先着順）。５０００円。申し込みは佐藤新一氏（ＴＥＬ０７４８―２２―５５５７）へ。
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