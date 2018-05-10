桐野作人歴史講座「本能寺の変と安土」

＝27日 文芸セミナリヨ＝

【近江八幡】安土文芸の郷文芸セミナリヨで２７日午後１時半から歴史講座「本能寺の変と安土〜イエズス会史料の検証から〜」が開かれる。

今回は「織田信長―戦国最強の軍事カリスマ」（新人物往来社）、「だれが信長を殺したのか」（ＰＨＰ研究所）などを著した歴史作家、桐野作人さんを講師に招く。

「本能寺の変」で明智光秀はいかなる理由から謀反を引き起こしたのか、「日本史」や「日本通信」などの史料をもとに桐野さんの鋭い視点で紐解いていく。

入場チケットは一般７００円、学生３５０円（安土城天主信長の館への当日入館券付き）。開場午後１時。全席自由。就学前の幼児は入場できない。

参加申し込みと問い合わせは安土文芸の郷文化振興グループ（ＴＥＬ０７４８―４６―２６４５）へ。

