魚つかみや生き物調査 ふるさとワクワク体験
■平成30年5月5日(土) 第18107号
＝蒲生野考現倶楽部＝
【東近江】 ＮＰＯ法人蒲生野考現倶楽部は、魚つかみや生き物の調査体験ができる「ふるさとワクワク体験」を開催する。
日程と内容は▽５月１２日「日野川たんけん（上流・下流編）」（午前９時半〜）日野町平熊橋近くの日野川での生き物調査と琵琶湖畔（日野川河口）で魚つり▽６月９日「蛍ほのぼのコンサート」（午後６時半〜）蛍の観賞会と少年少女合唱団によるコンサート。会場は日野町しゃくなげ學校（旧鎌掛小）▽７月２８日「かいどり大作戦（中流編）」（午前９時〜）魚つかみや水質調査など。集合場所は蒲生支所横の佐久良川▽１０月１３日「日野川たんけん（源流編）〜綿向山に登ろう〜」（午前９時〜）集合場所は日野町西明寺、綿向山登山口―の４つ。参加費はそれぞれ５００円。
申し込みと問い合わせは、同倶楽部事務局の綾康典さんに電話（０９０―８７５７―２４５６）かファックス（０７４８―５５―２９２９）、メール（gamouno.kougen.c@gmail.com）で。
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