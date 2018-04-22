18年春の叙勲・県内からは42人

＝「旭日大綬章」に川端達夫氏＝

【全県】 平成３０年春の叙勲受章者が発表され、顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」と公務等に長年従事し、成績をあげた人に贈られる「瑞宝章」が全国で合計４１５４人に贈られた。県内から受賞した４２人は次の通り（数字は年齢。敬称略）。

「旭日大綬章」川端達夫（７３ 大津市 元衆議院副議長など）多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、衆議院副議長として国会の円滑な運営に寄与した。また、総務大臣等として国政の枢機に参画した。

「旭日中綬章」宇野治（７０ 守山市 元県議会議員・元衆議院議員）地方自治功労・議案審議功労

「旭日小綬章」藤居鐵也（７０ 愛荘町 県酒造組合会長）酒類業振興功労

「旭日双光章」今井恵之助（７９ 甲賀市 元県信楽町長）地方自治功労▽大脇正美（７０ 草津市 元草津市議会議員）地方自治功労▽小寺和之（７４ 草津市 県宅地建物取引業協会会長）不動産業振興功労▽曽我宏世（７５ 彦根市 元県歯科医師会彦根・犬上支部支部長）保健衛生功労▽多賀榮之（８２ 米原市 元県森林組合連合会代表理事副会長）林業振興功労▽田中俊衞（７５ 彦根市 元彦根市議会議員）地方自治功労▽谷澤昭（７７ 高島市 県理容生活衛生同業組合理事長）生活衛生功労▽安田晴彦（７１ 大津市 元大津市議会議員）地方自治功労

「旭日単光章」田中千秋（８１ 草津市 草津市元二町内会会長）地方自治功労▽福井二郎（８１ 近江八幡市 元近江八幡市代表監査委員）地方自治功労▽山岸彌平（７５ 大津市 元ナンカイ工業社長）中小企業振興功労▽横江傳造（７５ 草津市 横江ファーム社長）農業振興功労

「瑞宝中綬章」高橋保（７８ 大津市 京都大学名誉教授）教育研究功労▽福本孝行（７０ 大津市 元鳥取地方検察庁検事正）検察官功労

「瑞宝小綬章」阿部興平（７８ 大津市 元県警察本部刑事部長）警察功労▽久保久二雄（７０ 東近江市 元県東近江行政組合消防正監）消防功労▽久保邦男（７１ 大津市 元向日町簡易裁判所判事）裁判官功労▽佐伯逸雄（７７ 甲賀市 元京都府警察本部総務部長）警察功労▽重吉豊（７４ 米原市 元平野郵便局長）郵政事業功労▽高田善明（７３ 守山市 元公立養護学校長）教育功労▽田中達彦（７７ 大津市 元京都府五条警察署長）警察功労▽中村順一（７０ 守山市 元県県民文化生活部長）地方自治功労▽西岡義雄（７０ 大津市 元大津市消防正監）消防功労

「瑞宝双光章」石井鍾（８０ 草津市 元福井医科大学教務部長）文部行政事務功労▽市川純代（７０ 近江八幡市 元公立小学校長）教育功労▽上路博（７０ 守山市 元公立小学校長）教育功労▽大橋弘（６６ 豊郷町 元県豊郷町消防団団長）消防功労▽岡谷ふさ子（７０ 竜王町 元公立中学校長）教育功労▽岡村長太郎（７８ 甲賀市 元県水口町助役）地方自治功労▽清水優子（７４ 大津市 保護司）更生保護功労▽中川猪三男（７０ 草津市 元奈良地方法務局長）法務行政事務功労▽藤田智（７７ 大津市 学校歯科医）学校保健功労

「瑞宝単光章」大林鉄男（６５ 甲賀市 元県甲賀町消防団団長）消防功労▽園田謙二（６３ 草津市 元法務教官）矯正業務功労▽高田秀和（７０ 彦根市 元国立印刷局職員）印刷業務功労▽藤田裕（７０ 多賀町 元国立印刷局職員）印刷庁務功労▽松本孝子（８０ 草津市 民生・児童委員）社会福祉功労▽山口春彦（７１ 長浜市 元長浜市消防団副団長）消防功労▽山本次夫（６５ 栗東市 元栗東市消防団団長）消防功労

