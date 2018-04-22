18年春の叙勲・県内からは42人

■平成30年5月4日(金)　第18106号

＝「旭日大綬章」に川端達夫氏＝

　【全県】　平成３０年春の叙勲受章者が発表され、顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」と公務等に長年従事し、成績をあげた人に贈られる「瑞宝章」が全国で合計４１５４人に贈られた。県内から受賞した４２人は次の通り（数字は年齢。敬称略）。
　「旭日大綬章」川端達夫（７３　大津市　元衆議院副議長など）多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、衆議院副議長として国会の円滑な運営に寄与した。また、総務大臣等として国政の枢機に参画した。
　「旭日中綬章」宇野治（７０　守山市　元県議会議員・元衆議院議員）地方自治功労・議案審議功労
　「旭日小綬章」藤居鐵也（７０　愛荘町　県酒造組合会長）酒類業振興功労
　「旭日双光章」今井恵之助（７９　甲賀市　元県信楽町長）地方自治功労▽大脇正美（７０　草津市　元草津市議会議員）地方自治功労▽小寺和之（７４　草津市　県宅地建物取引業協会会長）不動産業振興功労▽曽我宏世（７５　彦根市　元県歯科医師会彦根・犬上支部支部長）保健衛生功労▽多賀榮之（８２　米原市　元県森林組合連合会代表理事副会長）林業振興功労▽田中俊衞（７５　彦根市　元彦根市議会議員）地方自治功労▽谷澤昭（７７　高島市　県理容生活衛生同業組合理事長）生活衛生功労▽安田晴彦（７１　大津市　元大津市議会議員）地方自治功労
　「旭日単光章」田中千秋（８１　草津市　草津市元二町内会会長）地方自治功労▽福井二郎（８１　近江八幡市　元近江八幡市代表監査委員）地方自治功労▽山岸彌平（７５　大津市　元ナンカイ工業社長）中小企業振興功労▽横江傳造（７５　草津市　横江ファーム社長）農業振興功労
　「瑞宝中綬章」高橋保（７８　大津市　京都大学名誉教授）教育研究功労▽福本孝行（７０　大津市　元鳥取地方検察庁検事正）検察官功労
　「瑞宝小綬章」阿部興平（７８　大津市　元県警察本部刑事部長）警察功労▽久保久二雄（７０　東近江市　元県東近江行政組合消防正監）消防功労▽久保邦男（７１　大津市　元向日町簡易裁判所判事）裁判官功労▽佐伯逸雄（７７　甲賀市　元京都府警察本部総務部長）警察功労▽重吉豊（７４　米原市　元平野郵便局長）郵政事業功労▽高田善明（７３　守山市　元公立養護学校長）教育功労▽田中達彦（７７　大津市　元京都府五条警察署長）警察功労▽中村順一（７０　守山市　元県県民文化生活部長）地方自治功労▽西岡義雄（７０　大津市　元大津市消防正監）消防功労
　「瑞宝双光章」石井鍾（８０　草津市　元福井医科大学教務部長）文部行政事務功労▽市川純代（７０　近江八幡市　元公立小学校長）教育功労▽上路博（７０　守山市　元公立小学校長）教育功労▽大橋弘（６６　豊郷町　元県豊郷町消防団団長）消防功労▽岡谷ふさ子（７０　竜王町　元公立中学校長）教育功労▽岡村長太郎（７８　甲賀市　元県水口町助役）地方自治功労▽清水優子（７４　大津市　保護司）更生保護功労▽中川猪三男（７０　草津市　元奈良地方法務局長）法務行政事務功労▽藤田智（７７　大津市　学校歯科医）学校保健功労
　「瑞宝単光章」大林鉄男（６５　甲賀市　元県甲賀町消防団団長）消防功労▽園田謙二（６３　草津市　元法務教官）矯正業務功労▽高田秀和（７０　彦根市　元国立印刷局職員）印刷業務功労▽藤田裕（７０　多賀町　元国立印刷局職員）印刷庁務功労▽松本孝子（８０　草津市　民生・児童委員）社会福祉功労▽山口春彦（７１　長浜市　元長浜市消防団副団長）消防功労▽山本次夫（６５　栗東市　元栗東市消防団団長）消防功労


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