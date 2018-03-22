日本政策金融公庫

■平成30年4月12日(木)　第18087号

＝人事異動＝

　【全県】　日本政策金融公庫は１日付で人事異動を発表した。県内支店の異動は以下の通り。（敬称略・カッコ内は旧職）
　嶋貫伸二・大津支店農林水産事業統轄（農林水産事業本部情報企画部情報サービスグループリーダー）▽森本孝則・農林水産事業本部出資　証券化支援室長（大津支店農林水産事業統轄）▽須崎智・大津支店中小企業事業統轄（国民生活事業本部審査室審査第二グループリーダー）▽鍋山明嗣・広島審査室審査室長（大津支店中小企業事業統轄）▽桑島新之介・彦根支店支店長兼国民生活事業統轄（国民生活事業本部中国地区統轄室室長）▽堀正明・国民生活事業本部人材開発室副室長（彦根支店支店長兼国民生活事業統轄）


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