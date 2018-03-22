オストメイト 地域相談会

＝14日ピアザ淡海＝

【大津】病気や障害などが原因で人工肛門や人工膀胱（ストーマ）を利用する人（オストメイト）たちでつくる公益社団法人日本オストミー協会滋賀県支部は、１４日午後１時半からピアザ淡海（大津市におの浜）で「オストメイトの地域相談会」を開く。

今回は、県立成人病センターの皮膚・排泄ケア認定看護師、大門めぐみさんの講演「ストーマケアのお話し」と相談会を行う。

参加自由で無料。問い合わせは、同支部（ＴＥＬ０７７―５６２―１７７３）へ。