オストメイト 地域相談会
■平成30年4月11日(水) 第18086号
＝14日ピアザ淡海＝
【大津】病気や障害などが原因で人工肛門や人工膀胱（ストーマ）を利用する人（オストメイト）たちでつくる公益社団法人日本オストミー協会滋賀県支部は、１４日午後１時半からピアザ淡海（大津市におの浜）で「オストメイトの地域相談会」を開く。
今回は、県立成人病センターの皮膚・排泄ケア認定看護師、大門めぐみさんの講演「ストーマケアのお話し」と相談会を行う。
参加自由で無料。問い合わせは、同支部（ＴＥＬ０７７―５６２―１７７３）へ。
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