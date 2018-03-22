18年度県教職員人事異動

＝校長級は前年比5人増の272人＝

【県】 県教委は１日付で１８年度教職員人事異動を発令した。公立の小、中、高、特別支援学校などの校長級の異動は以下の通り。（敬称略）※ＪＩＳコードにない外字や機種依存文字については、類似の文字に変換しています。



【小学校】（転任）大津市＝雄琴小 我谷江美子▽富士見小 白子義高▽青山小 田中誠▽瀬田南小 齊城勝美▽小野小 藤木敦子▽長浜市＝長浜北小 橘憲照▽朝日小 本野宇市▽七郷小 伊部月征▽伊香具小 傍島郁雄▽余呉小中 筑田利美▽塩津小 阪田真▽草津市＝老上小 山崎賢▽笠縫東小 松宮孝明▽渋川小 清水康行▽老上西小 片山善久▽守山市＝速野小 木村仁▽栗東市＝治田東小 平島英子▽大宝小 川波重和▽大宝東小 小幡庫士▽甲賀市＝水口小 中村康春▽大野小 辻聡▽信楽小 木村健二▽野洲市＝三上小 木下善広▽市教委 渡邉美喜子▽湖南市＝石部南小 平島俊彦▽三雲東小 佐々木晃男▽高島市＝マキノ東小 日置喜嗣▽青柳小 山本剛▽東近江市＝八日市南小 伊藤晴朗▽蒲生北小 青木正士▽山上小 川村育子▽愛東北小 大石健夫▽湖東第三小 重森義一▽日野町＝必佐小 野瀬薫▽桜谷小 深井実▽甲良町＝町教委 上橋純子▽県＝県教委 小野澤稔香▽（新任）大津市＝仰木の里小 合田幹生▽日吉台小 熊川芳彦▽下阪本小 中野正樹▽大石小 竹橋 清隆▽瀬田東小 田中満▽木戸小 西松自子▽小松小 安田美幸▽市教委 古谷知子▽彦根市＝城南小 西嶋良年▽旭森小 北村直人▽金城小 藤居英樹▽河瀬小 加藤洋一▽亀山小 野上圭一▽稲枝東小 橋本美代子▽稲枝西小 田部克二▽長浜市＝長浜南小 清水 伊佐雄▽田根小 藤田浩行▽小谷小 瀬邊亨▽高月小 堀浩次▽高時小 吉井寛晃▽市教委 北村敏子▽近江八幡市＝島小 村地嘉博▽岡山小 福村直樹▽武佐小 明石誠▽草津市＝草津小 高井育夫▽玉川小 宇佐恒浩▽南笠東小 西村洋▽守山市＝吉身小 北中康隆▽河西小 野村幹夫▽中洲小 小野田祐美子▽栗東市＝治田小 大前宣徳▽市教委 田中覚▽甲賀市＝伴谷小 中島園子▽柏木小 松並純子▽貴生川小 片岡義博▽甲南第一小 村地昭彦▽甲南第二小 山本寛▽甲南中部小 森浩彰▽小原小 辻本智子▽野洲市＝篠原小 高畠謙治▽湖南市＝水戸小 中尾功▽高島市＝マキノ南小 菅谷正規▽今津北小 早水真順▽朽木西小 地村俊彦▽東近江市＝玉緒小 西野篤▽蒲生東小 磯田典利▽市原小 谷口雅之▽能登川東小 井上照美▽市教委 谷村昌則▽米原市＝山東小 神部直▽春照小 中辻正浩▽河南小 山口浩徳▽息長小 有川博延▽日野町＝西大路小 正野新造▽町教委 山添美実▽竜王町＝竜王西小 森幸一▽豊郷町＝豊郷小 成宮弘幸▽町教委 八木佐登留▽甲良町＝甲良西小 大和高成▽多賀町＝多賀小 久保川雅子▽町教委 藤井純子▽県＝県教委 野村智洋▽附属小 西村喜雄▽附属特別支援 丸田尚志▽（退職）大津市＝仰木の里小 崎野温代▽雄琴小 竹端芳美▽瀬田南小 清水弘孝▽瀬田東小 角広司▽彦根市＝城南小 清水良信▽旭森小 塚口博▽金城小 高居博昭▽河瀬小 西田吉雄▽亀山小 林勝美▽若葉小 矢守ひとみ▽稲枝東小 小林常浩▽稲枝西小 田中諭▽長浜市＝長浜北小 平井敏孝▽小谷小 中西佳澄▽朝日小 藤井孝雄▽高月小 北村諭▽七郷小 西嶋顯二▽高時小 久保田智臣▽塩津小 沢田浩臣▽近江八幡市＝岡山小 菅原純之▽武佐小 大更秀尚▽草津市＝草津小 糠塚一彦▽老上小 川端一▽渋川小 宮地均▽守山市＝吉身小 森川作右門▽河西小 中川政明▽速野小 大西健之▽中洲小 服部正子▽栗東市＝大宝東小 久保博▽甲賀市＝伴谷小 喜多朱美▽水口小 小谷茂▽貴生川小 中本博之▽綾野小 北川昌美▽大野小 松本良昭▽甲南第一小 福永佐栄子▽甲南第二小 辻本仁士▽甲南中部小 小西喜朗▽信楽小 奥田正章▽野洲市＝三上小 松山真智夫▽高島市＝今津北小 吉川宏▽朽木西小 安原徹▽青柳小 橋本悟史▽東近江市＝八日市南小 國領順子▽蒲生北小 奥田守▽市原小 板倉正直▽山上小 川部斉▽愛東北小 中澤眞智子▽湖東第三小 堀口豊▽米原市＝山東小 中島妙子▽春照小 室谷菊司▽米原小 藤居儀郎▽河南小 前川雅昭▽息長小 馬渕健史▽日野町＝必佐小 神田松雄▽桜谷小 古澤弘▽竜王町＝竜王西小 富長宗生▽豊郷町＝豊郷小 伊藤雅子▽甲良町＝甲良西小 石田全利▽多賀町＝多賀小 成宮敏彦▽県＝県教委 佐敷惠威子



【中学校】（転任）大津市＝唐崎中 饗庭治之▽仰木中 古川恵子▽南郷中 木塚聡明▽市教委 木澤義樹▽長浜市＝長浜西中 岩崎泰隆▽長浜東中 草野光晴▽木之本中 小川淳三▽近江八幡市＝八幡中 野村正▽八幡東中 奥田直▽草津市＝新堂中 伊庭靖二▽守山市＝守山中 福井善隆▽市教委 森川茂樹▽栗東市＝栗東西中 西條義信▽葉山中 鎰廣修▽甲賀市＝水口中 大澤崇▽市教委 井用重喜▽高島市＝今津中 桂田浅義▽安曇川中 下澤辰次▽湖西中 浦島利昭▽市教委 川島浩之▽東近江市＝朝桜中 雁瀬徳彦▽愛東中 藤田清次▽市教委 三輪光彦▽県＝県教委 辻本長一▽（新任）大津市＝伊香立中 松代弘▽瀬田北中 中村俊英▽長浜市＝長浜南中 寺村幸治▽浅井中 堤正則▽高月中 別府清和▽市教委 伊藤浩行▽草津市＝老上中 姫野健▽市教委 山内健嗣▽栗東市＝栗東中 安土憲彦▽甲賀市＝甲南中 宮治喜代司▽市教委 川村尚雄▽野洲市＝中主中 高野真知子▽高島市＝マキノ中 藤原浩之▽高島中 平瀬佳宏▽東近江市＝玉園中 野崎典子▽永源寺中 田中慶希▽湖東中 山本伸▽米原市＝柏原中 早川康博▽竜王町＝町教委 武久雅則▽愛荘町＝愛知中 巽友弘▽町教委 田中幹雄▽県＝県教委 安原正登▽（退職）大津市＝唐崎中 藤野修▽瀬田北中 上坂操▽長浜市＝長浜西中 野村幸弘▽浅井中 北村忠司▽高月中 谷口国夫▽近江八幡市＝八幡中 山本清八郎▽八幡東中 古武正思▽草津市＝新堂中 森登世美▽守山市＝守山中 向坂正佳▽栗東市＝栗東中 奥西邦彦▽甲賀市＝水口中 西村文一▽甲南中 藤河正明▽信楽中 杉本嘉邦▽高島市＝マキノ中 水谷裕之▽東近江市＝朝桜中 饗場加奈▽愛東中 奥井雅秀▽米原市＝柏原中 伊藤治夫▽愛荘町＝愛知中 浅居豊▽豊郷町＝豊日中 高畑裕之



【県立学校】▽（転任）膳所高校 小島秀樹▽石山高校 瀬戸口敏志▽彦根東高校 橿原義幸▽彦根翔西館高校 門久仁裕▽八幡商業高校 櫛村芳明▽草津東高校 吉澤加寿子▽水口高校 北川良弘▽水口東高校 岨中貴洋▽甲西高校 田邉雅之▽八日市高校 岩田篤夫▽日野高校 藤井晃一▽盲学校 日根野克史▽野洲養護学校 小島輝彦▽県教委 小倉啓嗣▽県教委 澤由紀子▽県教委 冨江宏▽県教委 宮地勤▽（新任）草津高校 長谷川哲朗▽守山高校 中村隆洋▽守山北高校 池田昌司▽栗東高校 西藤仁▽国際情報高校 獅子堂秀雄▽野洲高校 松井博史▽能登川高校 河下太勇▽愛知高校 一色重紀▽北大津養護学校 松宮惠▽鳥居本養護学校 中川孝子▽守山養護学校 平野宏文▽三雲養護学校 井尻正志▽八日市養護学校 尾代恵子▽県教委 小田隆司▽県教委 杉原真也▽県教委 臼井正士▽県教委 武田英明▽（退職）膳所高校 川上昌道▽彦根東高校 森田恭司▽彦根翔西館高校 茶谷不二雄▽草津東高校 辻美也子▽守山北高校 川嶋典明▽野洲高校 井上次雄▽八日市高校 辻浩一▽日野高校 吉澤松美▽盲学校 辻富子▽野洲養護学校 重森恵津子▽三雲養護学校 安藤宗久▽県教委 岩谷斉

