18年度県教職員人事異動

■平成30年4月1日(日)　第18078号

＝校長級は前年比5人増の272人＝

　【県】　県教委は１日付で１８年度教職員人事異動を発令した。公立の小、中、高、特別支援学校などの校長級の異動は以下の通り。（敬称略）※ＪＩＳコードにない外字や機種依存文字については、類似の文字に変換しています。

　【小学校】（転任）大津市＝雄琴小　我谷江美子▽富士見小　白子義高▽青山小　田中誠▽瀬田南小　齊城勝美▽小野小　藤木敦子▽長浜市＝長浜北小　橘憲照▽朝日小　本野宇市▽七郷小　伊部月征▽伊香具小　傍島郁雄▽余呉小中　筑田利美▽塩津小　阪田真▽草津市＝老上小　山崎賢▽笠縫東小　松宮孝明▽渋川小　清水康行▽老上西小　片山善久▽守山市＝速野小　木村仁▽栗東市＝治田東小　平島英子▽大宝小　川波重和▽大宝東小　小幡庫士▽甲賀市＝水口小　中村康春▽大野小　辻聡▽信楽小　木村健二▽野洲市＝三上小　木下善広▽市教委　渡邉美喜子▽湖南市＝石部南小　平島俊彦▽三雲東小　佐々木晃男▽高島市＝マキノ東小　日置喜嗣▽青柳小　山本剛▽東近江市＝八日市南小　伊藤晴朗▽蒲生北小　青木正士▽山上小　川村育子▽愛東北小　大石健夫▽湖東第三小　重森義一▽日野町＝必佐小　野瀬薫▽桜谷小　深井実▽甲良町＝町教委　上橋純子▽県＝県教委　小野澤稔香▽（新任）大津市＝仰木の里小　合田幹生▽日吉台小　熊川芳彦▽下阪本小　中野正樹▽大石小　竹橋 清隆▽瀬田東小　田中満▽木戸小　西松自子▽小松小　安田美幸▽市教委　古谷知子▽彦根市＝城南小　西嶋良年▽旭森小　北村直人▽金城小　藤居英樹▽河瀬小　加藤洋一▽亀山小　野上圭一▽稲枝東小　橋本美代子▽稲枝西小　田部克二▽長浜市＝長浜南小　清水 伊佐雄▽田根小　藤田浩行▽小谷小　瀬邊亨▽高月小　堀浩次▽高時小　吉井寛晃▽市教委　北村敏子▽近江八幡市＝島小　村地嘉博▽岡山小　福村直樹▽武佐小　明石誠▽草津市＝草津小　高井育夫▽玉川小　宇佐恒浩▽南笠東小　西村洋▽守山市＝吉身小　北中康隆▽河西小　野村幹夫▽中洲小　小野田祐美子▽栗東市＝治田小　大前宣徳▽市教委　田中覚▽甲賀市＝伴谷小　中島園子▽柏木小　松並純子▽貴生川小　片岡義博▽甲南第一小　村地昭彦▽甲南第二小　山本寛▽甲南中部小　森浩彰▽小原小　辻本智子▽野洲市＝篠原小　高畠謙治▽湖南市＝水戸小　中尾功▽高島市＝マキノ南小　菅谷正規▽今津北小　早水真順▽朽木西小　地村俊彦▽東近江市＝玉緒小　西野篤▽蒲生東小　磯田典利▽市原小　谷口雅之▽能登川東小　井上照美▽市教委　谷村昌則▽米原市＝山東小　神部直▽春照小　中辻正浩▽河南小　山口浩徳▽息長小　有川博延▽日野町＝西大路小　正野新造▽町教委　山添美実▽竜王町＝竜王西小　森幸一▽豊郷町＝豊郷小　成宮弘幸▽町教委　八木佐登留▽甲良町＝甲良西小　大和高成▽多賀町＝多賀小　久保川雅子▽町教委　藤井純子▽県＝県教委　野村智洋▽附属小　西村喜雄▽附属特別支援　丸田尚志▽（退職）大津市＝仰木の里小　崎野温代▽雄琴小　竹端芳美▽瀬田南小　清水弘孝▽瀬田東小　角広司▽彦根市＝城南小　清水良信▽旭森小　塚口博▽金城小　高居博昭▽河瀬小　西田吉雄▽亀山小　林勝美▽若葉小　矢守ひとみ▽稲枝東小　小林常浩▽稲枝西小　田中諭▽長浜市＝長浜北小　平井敏孝▽小谷小　中西佳澄▽朝日小　藤井孝雄▽高月小　北村諭▽七郷小　西嶋顯二▽高時小　久保田智臣▽塩津小　沢田浩臣▽近江八幡市＝岡山小　菅原純之▽武佐小　大更秀尚▽草津市＝草津小　糠塚一彦▽老上小　川端一▽渋川小　宮地均▽守山市＝吉身小　森川作右門▽河西小　中川政明▽速野小　大西健之▽中洲小　服部正子▽栗東市＝大宝東小　久保博▽甲賀市＝伴谷小　喜多朱美▽水口小　小谷茂▽貴生川小　中本博之▽綾野小　北川昌美▽大野小　松本良昭▽甲南第一小　福永佐栄子▽甲南第二小　辻本仁士▽甲南中部小　小西喜朗▽信楽小　奥田正章▽野洲市＝三上小　松山真智夫▽高島市＝今津北小　吉川宏▽朽木西小　安原徹▽青柳小　橋本悟史▽東近江市＝八日市南小　國領順子▽蒲生北小　奥田守▽市原小　板倉正直▽山上小　川部斉▽愛東北小　中澤眞智子▽湖東第三小　堀口豊▽米原市＝山東小　中島妙子▽春照小　室谷菊司▽米原小　藤居儀郎▽河南小　前川雅昭▽息長小　馬渕健史▽日野町＝必佐小　神田松雄▽桜谷小　古澤弘▽竜王町＝竜王西小　富長宗生▽豊郷町＝豊郷小　伊藤雅子▽甲良町＝甲良西小　石田全利▽多賀町＝多賀小　成宮敏彦▽県＝県教委　佐敷惠威子

　【中学校】（転任）大津市＝唐崎中　饗庭治之▽仰木中　古川恵子▽南郷中　木塚聡明▽市教委　木澤義樹▽長浜市＝長浜西中　岩崎泰隆▽長浜東中　草野光晴▽木之本中　小川淳三▽近江八幡市＝八幡中　野村正▽八幡東中　奥田直▽草津市＝新堂中　伊庭靖二▽守山市＝守山中　福井善隆▽市教委　森川茂樹▽栗東市＝栗東西中　西條義信▽葉山中　鎰廣修▽甲賀市＝水口中　大澤崇▽市教委　井用重喜▽高島市＝今津中　桂田浅義▽安曇川中　下澤辰次▽湖西中　浦島利昭▽市教委　川島浩之▽東近江市＝朝桜中　雁瀬徳彦▽愛東中　藤田清次▽市教委　三輪光彦▽県＝県教委　辻本長一▽（新任）大津市＝伊香立中　松代弘▽瀬田北中　中村俊英▽長浜市＝長浜南中　寺村幸治▽浅井中　堤正則▽高月中　別府清和▽市教委　伊藤浩行▽草津市＝老上中　姫野健▽市教委　山内健嗣▽栗東市＝栗東中　安土憲彦▽甲賀市＝甲南中　宮治喜代司▽市教委　川村尚雄▽野洲市＝中主中　高野真知子▽高島市＝マキノ中　藤原浩之▽高島中　平瀬佳宏▽東近江市＝玉園中　野崎典子▽永源寺中　田中慶希▽湖東中　山本伸▽米原市＝柏原中　早川康博▽竜王町＝町教委　武久雅則▽愛荘町＝愛知中　巽友弘▽町教委　田中幹雄▽県＝県教委　安原正登▽（退職）大津市＝唐崎中　藤野修▽瀬田北中　上坂操▽長浜市＝長浜西中　野村幸弘▽浅井中　北村忠司▽高月中　谷口国夫▽近江八幡市＝八幡中　山本清八郎▽八幡東中　古武正思▽草津市＝新堂中　森登世美▽守山市＝守山中　向坂正佳▽栗東市＝栗東中　奥西邦彦▽甲賀市＝水口中　西村文一▽甲南中　藤河正明▽信楽中　杉本嘉邦▽高島市＝マキノ中　水谷裕之▽東近江市＝朝桜中　饗場加奈▽愛東中　奥井雅秀▽米原市＝柏原中　伊藤治夫▽愛荘町＝愛知中　浅居豊▽豊郷町＝豊日中　高畑裕之

　【県立学校】▽（転任）膳所高校　小島秀樹▽石山高校　瀬戸口敏志▽彦根東高校　橿原義幸▽彦根翔西館高校　門久仁裕▽八幡商業高校　櫛村芳明▽草津東高校　吉澤加寿子▽水口高校　北川良弘▽水口東高校　岨中貴洋▽甲西高校　田邉雅之▽八日市高校　岩田篤夫▽日野高校　藤井晃一▽盲学校　日根野克史▽野洲養護学校　小島輝彦▽県教委　小倉啓嗣▽県教委　澤由紀子▽県教委　冨江宏▽県教委　宮地勤▽（新任）草津高校　長谷川哲朗▽守山高校　中村隆洋▽守山北高校　池田昌司▽栗東高校　西藤仁▽国際情報高校　獅子堂秀雄▽野洲高校　松井博史▽能登川高校　河下太勇▽愛知高校　一色重紀▽北大津養護学校　松宮惠▽鳥居本養護学校　中川孝子▽守山養護学校　平野宏文▽三雲養護学校　井尻正志▽八日市養護学校　尾代恵子▽県教委　小田隆司▽県教委　杉原真也▽県教委　臼井正士▽県教委　武田英明▽（退職）膳所高校　川上昌道▽彦根東高校　森田恭司▽彦根翔西館高校　茶谷不二雄▽草津東高校　辻美也子▽守山北高校　川嶋典明▽野洲高校　井上次雄▽八日市高校　辻浩一▽日野高校　吉澤松美▽盲学校　辻富子▽野洲養護学校　重森恵津子▽三雲養護学校　安藤宗久▽県教委　岩谷斉


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