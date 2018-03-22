永年勤続 優良従業員
■平成30年3月31日(土) 第18077号
＝65人表彰＝
【東近江】 八日市商工会議所加盟の事業所の平成２９年度永年勤続優良従業員表彰式がこのほど行われ、勤続４０年〜１０年の６５人が表彰された。
なお、勤続４０年、３０年の市長・会頭表彰を受けたのは次のみなさん。
【勤続４０年】中川敬二郎（招福楼）。
【勤続３０年】小沢徳次（かじ藤硝子）▽上川日都美（かじ藤商店）▽武本明彦（サイテック）▽広田佳余子（同）▽澤賀津也（中原安全硝子）▽長坂重美（マエダクリーニング）▽伊藤正之（八日市商工会議所）▽山田圭子（同）。
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