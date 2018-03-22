平年並みの433人 東近江市の人事異動

＝新設は中心市街地整備課 子育て支援課、住宅政策係など＝

【東近江】 東近江市は２８日、４月１日付の人事異動を発表し、小椋正清市長は「市民のニーズと政策実現のバランスを考えた人事異動に努めた」とした。

機構改革は、▽中心市街地活性化基本計画を強力に推進する「中心市街地整備課」、▽債権徴収を推進する「債権対策室」、▽未就園児の親子を対象にした支援事業の推進を図る「子育て支援課」、▽幼児教育の充実を図る「幼児教育センター」、▽地元農産物の生産・流通・販売まで安定したシステムを確立する「地域商社支援室」、▽空家対策や定住移住を所管する「住宅政策係」、▽市教育委員会スポーツ課に２０２４年開催の国体に向けた準備を進める「国体準備室」―をそれぞれ設置し、この結果、市長部局は１０部５３課８８係６支所、教委は１部６課１０係となった。

また、女性の管理職登用は、新たに部長級に１人、次長級に４人、課長級に３人登用し、女性登用率は、部長級４％（前年度０％）、次長級１５・９％（同８・９％）、課長級３９・１％（３８・９％）と上昇した。

人事異動の規模は昨年より１５人少ない４３３人で、平年並みの規模となった。退職者は５２人で、４月１日付からの新規採用者は５５人。職員数は１００１人（前年度９９８人）となる。

東近江市人事異動 次長級以上

敬称略。（ ）内旧職。



【部長級】 政策監（都市整備部長）黄地正治▽総務部理事支所担当兼能登川支所長事務取扱（能登川支所長）田井中弥一郎▽税務部理事兼税務部次長事務取扱（税務部次長）伊藤隆司▽市民環境部長（企画部管理監秘書担当兼秘書課長事務取扱）大和田聡▽市民環境部理事兼市民環境部次長事務取扱（市民環境部管理監廃棄物対策担当兼廃棄物対策課長事務取扱）玉冲貞彦▽こども未来部理事こども政策・幼児施設担当（こども未来部次長）三上俊昭▽農林水産部理事農村整備担当（農林水産部管理監農村整備担当）中江靖浩▽農林水産部理事兼農林水産部次長事務取扱（農業委員会事務局次長）山本伸治▽商工観光部長（企画部理事中心市街地活性化担当兼企画部次長事務取扱）木村義也▽商工観光部理事兼商工観光部次長事務取扱（商工観光部次長）吉澤浩明▽都市整備部長（都市整備部理事建築・都市計画担当）藤島銀二▽都市整備部理事兼都市整備部次長事務取扱（市民環境部次長）高川典久▽水道部長（農林水産部理事農業水産担当兼農林水産部次長事務取扱）今堀太平▽農業委員会事務局理事兼農業委員会事務局長事務取扱（総務部管理監情報推進担当）澤村博▽教育部長（健康福祉部管理監福祉総合支援担当）北村良子▽教育部理事国体担当（教育部管理監国体担当兼スポーツ課長事務取扱）石井義伸。



【次長級】 総務部管理監総務担当兼総務課長事務取扱兼総務課公文書センター館長事務取扱（総務部総務課長兼総務課公文書センター館長）大辻利幸▽総務部管理監防災危機管理担当兼防災危機管理課長事務取扱（商工観光部企業立地推進課長）川島源朗▽企画部次長（市民環境部管理監森と水政策担当兼森と水政策課長事務取扱兼八日市いきものふれあいの里所長事務取扱）田口仁紀▽企画部付管理監東近江行政組合派遣（こども未来部こども家庭課長）瀬戸睦仁▽企画部管理監中心市街地整備担当（企画部総合政策課長）久田哲哉▽企画部管理監企画担当兼企画課長事務取扱（企画部企画課長）瀧澤和久▽税務部管理監資産税担当兼資産税課長事務取扱（教育部管理監学校給食担当兼学校給食センター長事務取扱兼湖東学校給食センター長事務取扱）辻平▽税務部管理監納税担当兼納税課長事務取扱（税務部納税課長）木瀬重広▽市民環境部管理監戸籍・住民基本台帳担当（市民環境部保険年金課参事兼保険年金課課長補佐事務取扱）清水洋子▽市民環境部管理監森と水政策担当兼森と水政策課長事務取扱兼八日市いきものふれあいの里所長事務取扱（商工観光部管理監商工労政担当）太田和政▽市民環境部管理監人権・男女共同参画・市民生活相談担当兼人権・男女共同参画課長事務取扱併生涯学習課勤務（市民環境部人権・男女共同参画課長併生涯学習課勤務）小梶理栄子▽健康福祉部次長（健康福祉部管理監障害福祉担当）横川雅生▽健康福祉部管理監発達支援担当（健康福祉部健康福祉政策課長兼市民税課勤務）野澤淳▽健康福祉部管理監健康福祉政策担当兼健康福祉政策課長事務取扱（健康福祉部管理監長寿福祉担当兼長寿福祉課長事務取扱）川島美子▽健康福祉部管理監障害福祉担当兼障害福祉課長事務取扱（健康福祉部障害福祉課長）中西眞弓▽こども未来部次長（健康福祉部次長）溝上明▽こども未来部管理監幼児・子育て支援担当兼子育て支援課長事務取扱（こども未来部管理監幼児担当）周防清子▽こども未来部管理監こども政策担当（総務部契約検査課長）中田茂行▽農林水産部管理監林業振興・獣害対策担当兼林業振興課長事務取扱兼森と水政策課勤務（愛東支所副支所長）奥村清和▽農林水産部管理監地域商社支援担当（総務部財政課長）西澤静朗▽都市整備部管理監道路河川担当（都市整備部道路河川課長）下川雅弘▽都市整備部管理監広域事業推進担当兼広域事業推進課長事務取扱（都市整備部広域事業推進課長）田井中外和▽水道部次長（蒲生支所副支所長）東野浩久仁▽免農村下水道課長事務取扱（水道部管理監農村下水道担当兼農村下水道課長事務取扱）青木徹志▽五個荘支所長（都市整備部次長）稲本正行▽湖東支所長（湖東支所副支所長）貝沼真紀子▽蒲生支所長（市民環境部管理監人権・男女共同参画担当）村田斉▽議会事務局次長（議会事務局管理監兼議会事務局参事事務取扱）西村要一郎▽教育部管理監学校施設担当兼学校施設課長事務取扱（永源寺支所副支所長兼永源寺支所ふるさと文化学習館長）栗田尚樹▽教育部管理監学校教育担当兼学校教育課長事務取扱（玉園中学校長）三輪光彦▽教育部管理監歴史文化振興担当兼歴史文化振興課長事務取扱兼てんびんの里文化学習センター所長事務取扱兼近江商人博物館長事務取扱兼西堀榮三郎記念探検の殿堂館長事務取扱兼能登川博物館長事務取扱（歴史文化振興課長）上川喜久。



【退職】 （３月３１日付）市民環境部長 北川宏▽商工観光部長 村田吉則▽水道部長 大中清孝▽蒲生支所理事兼蒲生支所長事務取扱 川島康弘▽農業委員会事務局理事兼農業委員会事務局長事務取扱 杉村彰信▽教育部長 中谷逸朗▽税務部管理監市民税担当兼市民税課長事務取扱兼健康福祉政策課勤務 久田晃一▽健康福祉部管理監発達支援担当 山村明▽水道部次長 森野優▽議会事務局次長 高田佳和▽五個荘支所長 山本庄市▽湖東支所長 加藤善尚▽教育部管理監学校教育担当 伊藤晴朗。





