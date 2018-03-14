スポーツ振興や成績優秀者 100人と18団体を表彰

＝市体総合優勝は玉緒＝

【東近江】 東近江市体育協会は２３日、平成２９年度東近江市体育協会表彰式と、第１３回東近江市民体育大会・一部種目総合表彰式を、てんびんの里文化学習センターで行い、市のスポーツ普及振興や優秀な成績を収めた市民を表彰した。

今年は、体育功労賞に４人が、体育振興奨励賞に１１人と１団体が、優秀選手賞に８５人と１７団体が選ばれた。市民体育大会では、雨で数競技が中止になったなか、玉緒地区が６年ぶりの総合優勝に輝き、２位に市辺地区、３位に能登川地区が続いた。

式典では、来賓で出席した小椋正清東近江市長、市木徹市議会議長らが祝辞を送り、久保九二雄市体育協会会長から各受賞者に、表彰状と記念品が手渡された。

受賞者は次の通り（敬称略）。

▽体育功労賞

中村忠義（東近江ソフトボール協会）向井善一（東近江市剣道連盟）坪田武（東近江市バレーボール協会）北村律子（能登川地区体育協会）

▽体育振興奨励賞

廣瀬善文（東近江水泳連盟）安村信男（東近江水泳連盟）布施智津子（東近江市剣道連盟）西村良成（東近江市剣道連盟）久保文裕（東近江市バスケットボール協会）松井祐司（東近江市軟式野球連盟）西岡宏之（東近江市軟式野球連盟）松居紘一郎（五個荘地区体育協会）菊居昇（建部地区体育協会）北村浩（建部地区体育協会）小椋俊広（市辺地区体育協会）北花沢ゲートボールチーム（ことう地区体育協会）

▽優秀選手賞

小梶孝行（カヌー）奥田翔悟（カヌー）宮村朋哉（ビーチボール）角谷文太（カヌー）細尾颯（空手）山川夏輝（走幅跳）飛川龍雅（円盤投）奥井達也（ロードレース）久保湧太（カヌー）田中知明（バレーボール）小林城生（空手）佐々聖南（テニス）古澤心唯（テニス）川島莉乃（テニス）寺澤亜杏子（テニス）長野芹香（テニス）丹羽結希乃（テニス）西澤芳季（空手）岡本孝汰（空手）吉村將斗（空手）荒川寿来（空手）荒川七音（空手）岡本寛汰（空手）更田龍騎（野球）蔭山天馬（野球）川口蓮太郎（野球）近藤健人（野球）渡部高大（野球）小林優（４００ｍ）相川竜輝（走高跳・１００ｍリレー）中村佑晟（円盤投・砲丸投）河内光起（４００ｍ）辻祐喜（１００ｍリレー）土田悟司（１００ｍリレー）植田裕介（１００ｍリレー）種子田いずみ（１００ｍ・１００ｍリレー）菅原彩乃（３０００ｍ）山路友美（砲丸投）和辻澪（１００ｍリレー）加藤真央（１００ｍリレー）及川安希（１００ｍリレー）奥義通（自由形５０ｍ・バタフライ５０ｍ）岩佐圭造（平泳ぎ２５ｍ・背泳ぎ２５ｍ）高沢美穂（剣道）川西もも代（スポーツ拳法）山本祐二（レスリング）安原海晴（駅伝）中村千春（駅伝）川上英二（テニス）川並和之（テニス）西堀正範（テニス）大西祐加（バレーボール）磯村正子（バレーボール）吉富真寿美（バレーボール）田口ちはる（バレーボール）中堀寛子（バレーボール）相川綾子（バレーボール）木下ひとみ（バレーボール）小中ルミ子（バレーボール）谷川淳子（バレーボール）松原奈津子（バレーボール）寺川奈緒子（バレーボール）谷川真由（バレーボール）吉富ほなみ（バレーボール）辻晴奈（バレーボール）野田竜之介（サッカー）上林広翔（サッカー）安井星太（サッカー・フットサル）津田嵩虎（野球）植村知真（野球）竹山星菜（新体操）菊井珠乃（新体操）横山真希（新体操）山田侑花（新体操）園田菜乃（新体操）北村莉奈（ハードル）田中瑛美莉（１００ｍ）富田琉生（１００ｍ）出路美乃（テニス）竹下恭平（テニス）吉澤小夏（テニス）山田葵（剣道）堀田健政（卓球）奥川永人（柔道）喜多俊介（野球）わんぴーす（ビーチボール）滋賀教員アナナス（ソフトボール）淡海ALWAYS（ソフトボール）レイクユニオンズ（ソフトボール）東近江市陸上競技協会（陸上）東近江市ビーチボール協会（ビーチボール）いそのスーパースターズ（アメリカンフットボール）きぬがさ山の会（山岳）東近江１８（ビーチボール）Laundry（ビーチボール）東近江市弓道女子選抜チーム（弓道）東近江市ハンドボール男子選抜チーム（ハンドボール）Stella R☆G クラブ（新体操）Stella R☆G チャイルド（新体操）布引ハンターズスポーツ少年団（野球）五個荘野球スポーツ少年団（野球）湖二小ドッジボールチームレイクイーストファイヤーズ（ドッジボール）