県が新年度人事異動を内示

＝健福部健康寿命推進課に「健康しが企画室」設置＝

【県】 県は２３日、２０１８年度の人事異動を内示した。４月１日付で発令する。機構改革では（１）健康医療福祉部健康寿命推進課に「健康しが企画室」（２）商工観光労働部観光交流局に「ここ滋賀推進室」―をそれぞれ設置する。人事異動規模は１３５２人で、昨年度に比べ１５人増。三日月大造知事は「チャレンジ精神を持った人材登用と育成に努めた」としている。



年度末退職者は、昨年度より７人少ない１５２人となり、採用者は昨年度より１人多い１６４人となった。部次長級以上の就任、次長級以上の退職者は次の通り。カッコ内は旧職。文中敬称略。

■就 任■

【部長級】病院事業管理者病院事業庁長 宮川正和（総合政策部長）▽総合政策部長 福永忠克（県民生活部長）▽理事関西広域連合議会事務局長兼監査委員事務局長 千代博（監査委員事務局長）▽総務部長兼コンプライアンス推進監 藤本武司（健康医療福祉部長）▽県民生活部長 浅見孝円（県民生活部次長兼県民生活部ＩＴ統括監）▽理事スポーツ担当 金山昭夫（総合政策部管理監）▽琵琶湖環境部長 廣脇正機（理事・びわこビジターズビューロー専務理事）▽理事琵琶湖政策担当 小松直樹（琵琶湖環境部技監）▽健康医療福祉部長 川崎辰己（総務部次長）▽理事健康・医療政策担当 角野文彦（健康医療福祉部次長兼病院事業庁次長）▽理事観光交流局長兼ここ滋賀推進監 辻井弘子（会計管理者兼会計管理局長）▽理事食肉流通担当 山口知之（土木交通部次長）▽会計管理者兼会計管理局長 青木幸一（議会事務局長）▽東京本部長 水上敏彦（商工観光労働部次長）▽公営企業管理者企業庁長 桂田俊夫（近代美術館長）▽病院事業庁理事 井上勘治（病院事業庁次長）▽病院・総合病院総長 一山智（京都大学大学院医学研究科教授、京都大学医学部附属病院副病院長）▽議会事務局長 廣瀬年昭（公営企業管理者企業次長）▽監査委員事務局長 中山義彦（総合政策部次長兼総合政策部管理監地域創生担当）

【次長級】総合政策部次長兼総合政策部管理監地域創生担当兼ここ滋賀推進監 山元雅司（健康医療福祉部次長）▽総合政策部管理監 中嶋毅（総務部管理監、県立大学事務局次長）▽総務部次長 東勝（総務部管理監行政経営企画・働き方改革担当）▽総務部管理監行政経営企画・働き方改革担当 森中高史（総務省大臣官房参事官付参事官補佐）▽総務部管理監 谷口義博（財政課長）▽県民生活部次長兼県民生活部ＩＴ統括監 宇野良彦（県民生活部管理監）▽県民生活部管理監文化担当兼近代美術館長 村田和彦（県民生活部管理監文化担当）▽県民生活部管理監 中嶋義基（スポーツ局副局長）▽琵琶湖環境部技監下水道担当 野崎信宏（土木交通部技監）▽健康医療福祉部次長 市川忠稔（健康福祉政策課長）▽健康医療福祉部技監健康福祉事務所総括担当 寺尾敦史（健康医療福祉部技監健康福祉事務所総括担当）▽健康医療福祉部技監 荒木勇雄（甲賀健康福祉事務所長兼甲賀保健所長）▽子ども・青少年局長 南圭子（女性活躍推進課長）▽商工観光労働部次長 笹井仁治（東京本部情報発信拠点所長）▽商工観光労働部管理監企業誘致担当 武村智司（中小企業支援課長）▽農政水産部次長兼ここ滋賀推進監 西川忠雄（観光交流局長）▽農政水産部技監農業農村整備担当 伊藤哲生（耕地課長）▽土木交通部次長 浅見裕見子（農政水産部次長）▽土木交通部技監公共事業調整担当 嶋寺源一（土木交通部技監）▽土木交通部技監 平林光彦（検査課長）▽会計管理局次長 小谷充温（監理課長）▽琵琶湖環境科学研究センター副センター長 津田清和（琵琶湖博物館副館長）▽琵琶湖博物館副館長 高木浩文（環境政策課長）▽工業技術総合センター所長兼商工観光労働部技監産業・モノづくり技術振興担当 阿部弘幸（東北部工業技術センター所長）▽ここ滋賀所長 三橋隆徳（人事課長）▽総合政策部管理監兼土木交通部管理監 桐畑正彦（温暖化対策課長）▽総務部管理監県立大学事務局次長 久保田貢（私学・大学振興課長）▽病院事業庁次長 八里哲也（病院・経営管理課長）▽病院事業庁技監医療連携推進担当 藤井達哉（病院・小児保健医療センター病院長）▽病院・総合病院事務局次長 村田昌史（採用）▽病院・小児保健医療センター病院長 二見徹（長野県立こども病院医監）▽図書館長 大西良子（教・生涯学習課長）

■３月末退職者■

【部長級】宮川正和・総合政策部長▽村上浩世・総務部長兼コンプライアンス推進監▽冨永重紀・理事スポーツ担当▽高砂利夫・琵琶湖環境部長▽苗村光廣・理事医療技術担当▽西川直治・理事子育て・子育ち応援担当▽前川清・理事食肉流通担当▽中鹿哲・東京本部長▽中井清・病院事業庁理事

【次長級】木村太治・県民生活部管理監▽齊内正俊・琵琶湖環境部技監下水道担当▽櫻井悟・琵琶湖環境部技監▽岡本茂胤・健康医療福祉部技監薬業振興担当▽勝山和明・健康医療福祉部技監▽森尚一・商工観光労働部管理監企業誘致担当▽須田俊治・農政水産部技監▽森良和・会計管理局次長▽谷口良一・琵琶湖環境科学研究センター副センター長▽月瀬寛二・工業技術総合センター所長兼商工観光労働部技監産業・モノづくり技術振興担当▽北村博史・総合政策部管理監兼土木交通部管理監土地開発公社副理事長道路公社理事▽神田信行・琵琶湖環境部技監（造林公社副理事長）▽猪田昭夫・教育委員会事務局管理監