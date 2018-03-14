第43回滋賀報知新聞社旗争奪 湖東地区春季学童軟式野球大会開幕
■平成30年3月23日(金) 第18070号
＝3月24日（土）・25日（日）・31日（土） 長山公園グラウンド＝
【東近江】 「第４３回滋賀報知新聞社旗争奪春季学童軟式野球大会」（主催＝東近江市軟式野球連盟、滋賀報知新聞社）が２４日、２５日、３１日（予備日４月１５日）、長山公園グラウンド（東近江市上大森町）で開催され、東近江市と愛荘町の１３チームが出場する。
試合はトーナメント方式で実施され、２４日に１回戦と２回戦、２５日に準決勝、３１日に３位決定戦と決勝戦が行われる。
開会式は２４日午前８時半から行われ、前年度優勝の五個荘野球スポーツ少年団、準優勝の秦荘スポーツ少年団、３位の布引ハンターズから滋賀報知新聞社旗と準優勝・３位盾が返還された後、ジュニア愛東スポーツ少年団の中野裕生主将が選手宣誓を行う。
なお、同大会は高円宮賜杯第３８回全日本学童軟式野球大会（８月に東京都で開催）の湖東地区予選を兼ね、優勝チームは５月４日、５日に守山市で開催される県大会に出場し、全国大会の切符をかけて戦う。
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