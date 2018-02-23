18年度県人事異動予想（上） 退職予定者

＝部長級 宮川氏、高砂氏ら9人 去就が注目される村上総務部長＝

【県】 県は２３日に「２０１８年度人事異動」を内示し、４月１日付で発令する。県職員幹部の今月末退職者は本紙予想では、部長級９人、次長級１２人、課長級２３人だが、総務省から来ている村上浩世・総務部長が国に戻る公算が高く、そうなれば部長級は１０人になる。部長、次長、課長級の退職予定者は次の通り。敬称略。（石川政実）



【部長級】宮川正和・総合政策部長▽高砂利夫・琵琶湖環境部長▽冨永重紀・県民生活部理事（スポーツ局長）▽西川直治・健康医療福祉部理事（子ども・青少年局長）▽前川清・農政水産部理事（食肉流通担当）▽中鹿哲・東京本部長▽中井清・病院事業庁理事▽苗村光廣・健康医療福祉部理事兼南部健康福祉事務所長▽伊藤壽一・病院事業庁総合病院研究所長

【次長級】北村博史・総合政策部管理監兼土地開発公社副理事長▽木村太治・県民生活部管理監▽齊内正俊・琵琶湖環境部技監（下水道担当）▽櫻井悟・同部技監▽森尚一・商工観光労働部管理監（企業誘致担当）▽月瀬寛二・工業技術総合センター所長兼同部技監▽森良和・会計管理局次長▽猪田昭夫・教育委員会事務局管理監▽谷口良一・琵琶湖環境部琵琶湖環境科学研究センター副センター長▽神田信行・同部技監兼造林公社副理事長▽岡本茂胤・健康医療福祉部技監▽須田俊治・農政水産部技監

【課長級】北川久和・企業庁経営課長▽中井敏勝・土木交通部住宅課長▽八田博之・県民生活部統計課長▽鍔田勝廣・農政水産部農業技術振興センター次長▽西澤崇・病院事業庁小児保健医療センター次長▽藤村俊樹・琵琶湖博物館主席参事（新琵琶湖博物館創造室長兼広報営業課長）▽田川秀雄・商工観光労働部男女共同参画センター所長▽志村俊治・総合政策部防災危機管理局副局長▽山口昌孝・総務部総務課長▽堀川亨・事業課長▽松田健治・中央子ども家庭相談センター所長▽奥田正英・琵琶湖環境部森林保全課長▽上野邦雄・土木交通部砂防課長▽林口富雄・同部建築課長▽杉本茂・西部・南部森林整備事務所長▽柴原藤善・高島農業農村振興事務所長▽中西幸司・家畜保健衛生所長▽國友政幸・湖東土木事務所長▽田中明夫・琵琶湖環境科学研究センター環境監視部門長▽板谷甚嗣郎・琵琶湖環境部北部流域下水道事務所長▽津田善造・総合病院歯科口腔外科長主任部長▽篠塚ひとみ・同病院院長補佐▽和田佳子・小児保健医療センター麻酔科主任部長



