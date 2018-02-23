東近江市議会3月定例会

＝代表質問9日、一般質問12・14日＝

【東近江】 東近江市議会３月定例会の各会派から当局への代表質問が９日、市議の一般質問が１２日、１４日に行われる。開会はいずれも午前９時から。

なお、代表質問及び一般質問の項目は次の通り。敬称略。カッコ内は会派名。

【代表質問（９日）】

▽西崎彰（市民クラブ）＝「働き住み続けたい活力ある東近江市の創生」「行きたくなる住みたくなる魅力ある東近江市の創生」「河川」など。

▽田郷正（共産）＝「安倍政権へ忖度するのか」「２０１８年度予算案」「職員配置体制」。

▽安田高玄（太陽クラブ）＝「平成３０年度当初予算」「本市の体育事業」「観光戦略や事業および本市のＰＲ施策」「防災」。

▽西澤善三（新政無所属の会）＝「広域行政組合」「農業問題」「中心市街地活性化」「公の施設整備と運営」。

▽竹内典子（公明）＝「施政方針」「働き続けたい活力ある東近江市の創生」「農業振興策」など。

【一般質問（１２日）】

▽廣田耕康（共産）＝「三方よし商品券」「表現の自由を守った屋外広告物条例」「少子高齢化から集落の元気を取り戻すために」。

▽山中一志（同）＝「住宅セーフティネット」「公営住宅施策」「中古住宅活用・リフォーム補助」「空き家対策」「耐震化対策」。

▽大洞共一（無会派）＝「中心市街地活性化事業」「八日市駅周辺の大型駐車場」。

▽井上均（新政無所属の会）＝「総合治水対策の方針・計画策定」「プロポーザル業務の契約管理」。

▽西村和恭（市民クラブ）＝「東近江市の上水道事業」「農村下水道の公共下水道への接続」。

▽田井中丈三（同）＝「一級河川愛知川」「積雪時の道路除雪」「予算の財源としてのふるさと寄附」。

▽森田徳治（同）＝「市道桜川石塔線の改良」「市道学校横山線のバイパス道路整備」「県道桜川西中在寺線歩道整備」。

▽西村純次（同）＝「リゲインハウス計画跡地の活用」「スマートインターチェンジ」。

▽周防清二（同）＝「農業の生産振興と更なる高付加価値化」「指定金融機関」。

【一般質問（１４日）】

▽西澤由男（同）＝「住み続けたい地域づくり交付金」「プライマリーCo.の拠点を蒲生ＳＩＣ周辺に誘致」。

▽鈴木則彦（同）＝「中心市街地活性化基本計画」。

▽和田喜蔵（同）＝「少子高齢化対策」「地域おこし企業人交流プログラムの推進」。

▽大橋保治（同）＝「第７期東近江市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「国道８号御幸橋付近の渋滞対策等」「観光施策」。

▽山本直彦（同）＝「中小企業・小規模企業の振興に関する条例の制定」「菜の花プロジェクトと再生可能エネルギー政策の今後」。

▽青山孝司（同）＝「東近江市の人口減少・人口流出」「観光戦略推進事業」。

▽戸嶋幸司（太陽クラブ）＝「市内施設の運営」「学童保育施策」。

▽櫻直美（同）＝「高齢者・子ども・外国人等、交通弱者のためのバス等公共交通機関の利便性向上」「中野むくのき幼児園の登園路の安全確保」など。

▽辻英幸（同）＝「当市の中小企業対策」。

▽吉坂豊（公明）＝「大規模災害団員の導入」「ＡＥＤによる心肺蘇生教育の普及推進」「市民通報型道路補修用アプリ導入」。