少年少女春スキー＆スノーボード教室
＝参加者募集＝
【全県】 新日本スポーツ連盟滋賀連盟は、３月２３日〜２６日に志賀高原一ノ瀬スキー場（長野県）で開催する第３１回春休み自然体験学習「少年少女春スキー＆スノーボード教室」（県教育委員会後援）の参加者を募集している。
スキーの対象は小学新４年生以上、ボードは小学新５年生以上。参加費（３泊４日８食付き、リフト券込み）は、スキーは大人４２０００円、中学生３９０００円、小学生３６０００円、ボードは大人５１０００円、中学生４８０００円、小学生４５０００円。
申し込みは、所定の用紙に必要事項を記入し、３月１２日までに〒５２１―３２１６湖南市若竹町１―５６、内林毅氏（メールuchibayashi@aan.jp、ファックス０７４９―４５―４２５６、http://bluffers2.web.fc2.com/index.html）へメールまたはファックスするか、ホームページから申し込んだ後、確認電話を内林氏（ＴＥＬ０９０―８８２５―５２３０）へ。
あわせて参加費を同月１３日までに振り込む。振込先は、▽関西アーバン銀行甲西支店、普通２５７５１６、名義人・内林毅、もしくは▽ゆうちょ銀行、記号１４６７０、番号２３２４４１１１、名義人・内林毅。
説明会は３月１６日午後７時から、守山市民交流センター（守山市守山２丁目）で開かれる。
問い合わせは小川忠喜さん（ＴＥＬ０９０―３２６７―８６３０）。
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