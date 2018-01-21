愛知川農業水利研究集会

■平成30年1月23日(火)　第18019号

＝2月10日＝

　【東近江】　愛知川農業水利研究集会が２月１０日午後１時半から、農政に詳しい進藤金日子参院議員を講師に迎え、ショッピングプラザアピア４階アピアホール（東近江市八日市浜野町）で開かれる。
　集会では、国の予算・施策、国内の農業情勢の報告を通じて、用水管理の効率化を考える。
　問い合わせは主催の愛知川沿岸土地改良区（ＴＥＬ０７４８―２２―１２９６）へ。


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