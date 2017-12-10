働き方改革セミナー
■平成30年1月14日(日) 第18012号
＝23日、草津市で＝
【全県】 滋賀銀行、県、滋賀労働局は共同で２３日午後２時〜４時半まで、草津市大路のしがぎん草津ビル６階会議室で「働き方改革コラボセミナー」を開催する。県から働き方改革の支援策の説明や、古河ＡＳ（製造業）と“あいの土山福祉会エーデル土山”（介護施設）が時間抑制の取り組みを紹介する。対象は事業主または人事労務担当者などで、無料。申し込みは滋賀銀行営業統括部地域振興室（ＴＥＬ０７７―５２１―２３４７）へ。
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