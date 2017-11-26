東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療

＝内科・小児科・外科＝

【東近江地域】 東近江休日急患診療所（東近江市中小路町 ０７４８―２３―５０２０）と近江八幡休日急患診療所（近江八幡市出町 ０７４８―３３―９３１１）は、年末年始も診療を行う。診療科目は、内科、小児科、外科のみ。診療時間はいずれも次の通り。

▽１２月２９日・３０日の１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）

▽１２月３１日１０時―１８時（受付９時半―１７時４０分）

▽１月１日１３時―２０時（受付１２時半―１９時４０分）

▽ １月２日・３日１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）

