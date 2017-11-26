東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療
■平成29年12月29日(金) 第18001号
＝内科・小児科・外科＝
【東近江地域】 東近江休日急患診療所（東近江市中小路町
０７４８―２３―５０２０）と近江八幡休日急患診療所（近江八幡市出町
０７４８―３３―９３１１）は、年末年始も診療を行う。診療科目は、内科、小児科、外科のみ。診療時間はいずれも次の通り。
▽１２月２９日・３０日の１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）
▽１２月３１日１０時―１８時（受付９時半―１７時４０分）
▽１月１日１３時―２０時（受付１２時半―１９時４０分）
▽ １月２日・３日１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）
関連記事
同日のニュース
- 波紋呼ぶ (東近江・湖東 ニュース 12月29日)
- 野々宮神社で迎春行事 新年を祈願する女形の道中 (東近江・湖東 ニュース 12月29日)
- 東近江市で働こう！学生・経営者・市長で直接交流 (東近江・湖東 ニュース 12月29日)
- 東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療 (東近江・湖東 医療・福祉 12月29日)
- かっこいいな!奥村選手が来校 (東近江・湖東 スポーツ 12月29日)
- 教育功労者表彰に 東近江市の藤野氏・北川氏ら10人 (全県 ニュース 12月29日)
- 子ども食堂の支援 平和堂がスポンサー第1号 (全県 ニュース 12月29日)
- びわ湖大津プリンスホテルイルミネーション (全県 ニュース 12月29日)