東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療

■平成29年12月29日(金)　第18001号

＝内科・小児科・外科＝

　【東近江地域】　東近江休日急患診療所（東近江市中小路町　０７４８―２３―５０２０）と近江八幡休日急患診療所（近江八幡市出町　０７４８―３３―９３１１）は、年末年始も診療を行う。診療科目は、内科、小児科、外科のみ。診療時間はいずれも次の通り。
　▽１２月２９日・３０日の１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）
　▽１２月３１日１０時―１８時（受付９時半―１７時４０分）
　▽１月１日１３時―２０時（受付１２時半―１９時４０分）
▽ １月２日・３日１０時―２０時（受付９時半―１９時４０分）


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