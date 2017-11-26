あなたも観光大使男女問わず2人募集

■平成29年12月30日(土)　

＝「２０１８東近江市レインボー大使」＝

募集を呼びかけるチラシ

　【東近江】　東近江市の情報や魅力を発信・ＰＲする「２０１８東近江市レインボー大使」の募集がはじまった。
　募集人数は２人。１８歳以上（高校生は除く）で、男女は問わない。任期は２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日まで。
　応募資格は、県内に居住しているか、勤務・通学している人。大使には副賞として、１０万円とコスチューム一式が贈られる。
　東近江市観光協会のホームページ（http://www.higashiomi.net/）からダウンロードした応募申込書に必要事項を記入し、写真を添付の上、〒５２９―１４４２滋賀県東近江市五個荘塚本町２７９番地（ぷらざ三方よし内）一般社団法人東近江市観光協会「レインボー大使」係に郵送するか持参で。
　応募締め切りは２０１８年２月９日（必着）。審査日は２月２５日ぷらざ三方よしで。
　問い合わせは、同観光協会（ＴＥＬ０７４８―４８―２１００）まで。


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