参加者募集 がんセミナー

■平成29年12月25日(月)　

＝ヴォーリズ記念病院＝

　【近江八幡】近江八幡市のヴォーリズ記念病院は来年１月２０日から３月１７日まで計３回の「がんセミナー」を開く。
　日程と内容は次の通り。
　【１月２０日】「がんの治療とともに行われるリハビリテーション・サポーティブケア」【２月１７日】「生活を支える社会資源に関して〜ＭＳＷのはたらき〜」【３月１７日】「引き継いだいのち」
　場所はケアハウス信愛館。定員３０人。参加申し込みは、氏名、住所、電話、参加希望人数を明記してメール（vories-reihaidoh@vories.or.jp）へ。


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