一般質問が11日から3日間 東近江市議会12月定例会

＝防災、教育、地域活性化など＝

【東近江】 東近江市議会１２月定例会の一般質問が１１日から３日間行われる。市議２３人が、台風２１号による被害や防災対策、道路・河川整備、教育、中心市街地や人口減少対策などを市当局に問う。開会時間は午前９時。各市議の質問順と項目は次の通り。

【１１日】

▽竹内典子市議（公明）＝「健康寿命の延伸」「マイナンバーカードの普及」「子育て支援の切れ目ない連携」「高齢障害者の介護保険サービスの利用」。

▽吉坂豊市議（同）＝「ＳＤＧｓの取り組み」「無料Ｗｉ―Ｆｉ」「特設公衆電話」「いじめ対策」

▽廣田耕康市議（共産）＝「東近江市の自然・資産のすそ野を守ることが急務…地域経済の活性化を」「地域社会と地域経済の活性化への中小自営業者の役割」「東近江の自然・資産のすそ野を侵害する猿害対策」。

▽山中一志市議（同）＝「防災・危機管理行政の役割」「河川改修事業」「介護保険事業計画」。

▽田郷正市議（同）＝「市民の暮らしを守る予算を」「国民健康保険統一化の問題点は」「『身の丈に合った国体』に向けて」。

▽櫻直美市議（無会派）＝「蛇砂川越水対策と近隣住宅地の住民避難」「定住移住促進」。

▽井上均市議（新政無所属の会）＝「人口減少期の定住移住対策」「これからの公共事業の在り方と維持管理」「台風２１号の下水道に関する被害」「通学路の安全対策」

▽西澤善三市議（同）＝「人口減少・高齢社会を迎えて」「行財政改革策」。

【１２日】

▽西崎彰市議（市民クラブ）＝「台風２１号瀬田川洗堰の件」「東近江市の道路インフラ」。

▽西村純次市議（同）＝「子育て支援」「公務員の副業」「雪野山歴史公園、横山公園の整備」。

▽西澤由男市議（同）＝「子育て環境の改善」「名神名阪連絡道路の整備推進」。

▽和田喜蔵市議（同）＝「東近江市八日市公設地方卸売市場の在り方」。

▽田井中丈三市議（同）＝「一級河川愛知川」。

▽森田徳治市議（同）＝「道路の維持管理」「橋梁の維持管理」「トンネルの維持管理」。

▽山本直彦市議（同）＝「あいとうマーガレットステーションを拠点にした農業振興政策」

【１３日】

▽青山孝司市議（同）＝「市内小規模企業の活性化の推進」「今後の農業政策」「国道及び県道の改修」。

▽西村和恭市議（同）＝「日本遺産認定後の取り組み」。

▽鈴木則彦市議（同）＝「中心市街地活性化基本計画」。

▽周防清二市議（同）＝「北朝鮮によるミサイル等への対応」「国際交流のあり方」。

▽大洞共一市議（同）＝「新幹線新駅」「中心市街地活性化」。

▽辻英幸市議（太陽クラブ）＝「当市の幼児保育環境」。

▽安田高玄市議（同）＝「全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）」。

▽ 戸嶋幸司市議（同）＝「コミュニティセンターの運営」「当市の社会教育行政」。

