近江八幡市展 5部門300作品

＝応募数、前年比34点増 あすまで市文化会館で展示＝

市文化会館で開かれている第62回市展

【近江八幡】第６２回近江八幡市美術展覧会の審査会がこのほど開かれ、特選をはじめ各賞の作品が決まった。

今回は、平面、立体、工芸、書、写真の５部門に市内外から昨年より３４点多い計３０９点（無鑑査含む）の作品が寄せられた。最多は写真の部の１１８点だった。展示に先立ち行われた審査は、各部門別に大学教授や日展準会員、二科会会員の専門家５人が行い、特選２７点、準特選２７点、無鑑査奨励賞２点、ヤング奨励賞４点をそれぞれ選出した。

応募作品のうち選外の９点を除いた３００点は、あす１０日午後４時まで市文化会館で展示されている。入賞者の表彰は同日午後２時から同会場で、同３時から鑑賞会が開かれる。

特選の入賞者は次の通り（敬称略）

【平面】《市展賞》加納明香（近江八幡市）《市長賞》高田とみ子（東近江市）《特選》清水優希（同）《特選》國本啓次郎（同）《特選》伊藤愛（野洲市）《特選》若林キミ代（近江八幡市）《特選》小西美香（日野町）《特選》大堀喜市（近江八幡市）《特選》山田月菜（同）

【立体】《市展賞》丸橋伊佐男（大津市）《特選》元木重吉（東近江市）

【工芸】《市展賞》肥後訓次（近江八幡市）《特選》馬渕眞壽美（野洲市）《特選》上阪道博（同）《特選》市岡一（竜王町）

【書】《市展賞》入谷由紀子（野洲市）《議長賞》米田武子（近江八幡市）《県芸文祭奨励賞》園田かおり（東近江市）《特選》福井佳城（彦根市）

【写真】《市展賞》杉谷眞人（東近江市）《教育長賞》塚本純香（同）《市文団連会長賞》小川武司（同）《商工会議所会頭賞》中村友宥（近江八幡市）《特選》小林正治（東近江市）《特選》池芳江（同）《近江八幡美術協会賞》高村利和（同）《特選》橋本正次郎（近江八幡市）

