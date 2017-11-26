八日市ウイーズ体操クラブ大会

＝日頃の成果披露＝

【東近江】 第４０回八日市ウイーズ体操クラブ大会（主催・ＮＰＯ法人東近江市体操協会、後援・滋賀報知新聞社）がこのほど、玉園中学校体育館で開かれ、７５人の練習生が日ごろの成果を披露した。

運動能力の向上を目指すＢ班はマット、跳び箱、鉄棒を、Ｂ班から一歩進んだＣ班はゆか、跳馬、鉄棒を、競技選手を育成するＡ班はゆか、あん馬、跳馬、段違い平行棒などの技を披露した。各班の個人総合１位は次の通り。敬称略。

【Ｂ】▽１班＝河島睦月、▽２班＝林香羽、▽３班＝松居愛歌、▽４班＝久保田有賀、▽５班＝西川彪翔。

【Ｃ】森蒼汰。

【Ａ】▽１班＝小川睦人、▽２班＝山本真瑚。