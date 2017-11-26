厚生労働大臣表彰 功労者に小林さん
■平成29年12月5日(火) 第17980号
＝調理師制度の発展に尽力＝
【東近江】 東近江市佐生町で仕出し・食料品販売店を営む小林晃さん（６３）がこのほど、調理師関係功労者厚生労働大臣表彰を受賞し、厚生労働省で表彰を受けた。
全国から１２９人が選ばれ、滋賀県では、調理師の資質向上、組織活動を通じて調理師制度の発展向上に顕著な功績を残した「調理師制度功労者」に小林さんと平井敏克さん（６４）＝湖南市＝が、調理師業務に従事し、指導的立場から調理技術の発展及び調理師の資質向上に顕著な功績を残した「調理師業務功労者」に樋口新治さん（７０）＝甲賀市＝の３人が受賞した。
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