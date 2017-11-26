今年も歓喜の歌声「第九in東近江」

■平成29年11月29日(水)　第17975号

＝12月10日＝

　【東近江】　「歓喜の歌声『第九in東近江』２０１７」（県、東近江市、滋賀報知新聞などの後援）が１２月１０日午後２時半から、八日市文化芸術会館（同市青葉町）で開催される。第１部「愛・生命（いのち）」、第２部ベートーヴェン作曲交響曲第九番ニ短調作品１２５（合唱付き）。
　指揮は加藤完二、管弦楽は大阪音大管弦楽団、ソプラノ井岡潤子、アルト片桐仁美、テノール神田裕史、バリトン西田昭広、合唱は市民による東近江第九合唱団。
　入場券は２５００円で、八日市文芸会館で発売中。


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