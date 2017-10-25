八日市少年剣道クラブ

＝創立記念錬成大会＝

【東近江】 八日市少年剣道クラブの第４２回八少剣創立記念錬成大会（滋賀報知新聞社などの後援）が１２日、御園小学校（東近江市五智町）で開催され、所属する３８人が日ごろの鍛錬の成果を競い合った。 試合結果は次の通り。氏名は優勝、準優勝の順。敬称略。

▽新人の部＝高松夏鈴、河村気竜。

▽小３の部＝山田咲希、中西温人。

▽小４の部＝水野旦山、村田翼。

▽小５新人の部＝大橋秀彪、上林和紀。

▽小５の部＝小杉渉真、猪谷南葉。

▽小６の部＝横田慎、丸岡詢。

▽ 中学生の部＝山田葵、横田龍。