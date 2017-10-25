八日市少年剣道クラブ
■平成29年11月20日(月)
＝創立記念錬成大会＝
【東近江】 八日市少年剣道クラブの第４２回八少剣創立記念錬成大会（滋賀報知新聞社などの後援）が１２日、御園小学校（東近江市五智町）で開催され、所属する３８人が日ごろの鍛錬の成果を競い合った。 試合結果は次の通り。氏名は優勝、準優勝の順。敬称略。
▽新人の部＝高松夏鈴、河村気竜。
▽小３の部＝山田咲希、中西温人。
▽小４の部＝水野旦山、村田翼。
▽小５新人の部＝大橋秀彪、上林和紀。
▽小５の部＝小杉渉真、猪谷南葉。
▽小６の部＝横田慎、丸岡詢。
▽ 中学生の部＝山田葵、横田龍。
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