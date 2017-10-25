市民国際交流の集い わいわいフェスタ

■平成29年11月20日(月)　

＝26日ヴォーリズ学園＝

　【近江八幡】わいわいフェスタ実行委員会は、２６日午前１１時半からヴォーリズ学園の教育会館周辺（近江八幡市市井町）で市民国際交流の集い「わいわいフェスタ」を開催する。雨天決行。
　世界の手作り料理やステージパフォーマンス、プレゼントが当たるビンゴゲーム、多文化体験ブースなどが開かれる。入場無料で、世界の料理等購入チケット１部５００円（わいわい券５枚とビンゴカード付）が当日販売される。問い合わせは近江八幡市国際協会（ＴＥＬ０７４８―２６―７０９２）、またはメール（omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp）へ。


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