戦争遺跡の会 研究発表会
■平成29年11月18日(土) 第17966号
＝19日＝
【東近江】 東近江戦争遺跡の会（山本享志代表）の研究発表会が１９日午後２時から、東近江市立八日市図書館（同市八日市金屋）で開かれる。内容は、「各地の戦争関連遺跡の保全・活用の状況」（山本享志氏）、「陸軍八日市飛行場・射撃演習場を調査して」（西田善美氏）、「敗戦直前、日野町に移駐した浜松航測聯隊」（中島伸男氏）。申込不要。無料。問い合わせは山本代表（ＴＥＬ０９０―８２１４―０８０２）へ。
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