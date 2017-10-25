竜王西小2年・齊内さんなど 2人が入選、5人が佳作
■平成29年11月6日(月)
＝統計グラフ全国コンクール＝
【全県】「第６５回統計グラフ全国コンクール」の審査がこのほど開かれ、県代表として出品した竜王町立竜王西小学校２年、齊内心透さんと甲賀市立貴生川小学校４年、瀬川彩乃さんの作品が入選に、湖南市立岩根小学校２年、大平愛莉さん、大津市立青山小学校６年、西垣美空さん、米原市立伊吹山中学校２年、膽吹（いぶき）日汰さん、県立守山中学校２年、松村百花さん、滋賀大教育学部附属中学校２年、西尾亜子さんの作品が佳作に選ばれた。
全国から２万６４４７点の応募があり、県からは県内コンクール（６６２点応募）の優秀作品２３点が出品された。
県内の入選一席と全国コンクール入選作品は１３日から２１日まで県庁本館１階県民サロンで展示される。
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