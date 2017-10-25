ベトナムの暮らしと文化 留学生の講演と交流会
■平成29年11月6日(月)
＝12月9日ひまわり館 参加者募集＝
【近江八幡】近江八幡市国際協会は、１２月９日午前１０時から総合福祉センターひまわり館で「多文化まるごと講座」を開く。
今回は、ベトナム人で滋賀大学経済学部留学生、グェン チィ タン タオさんをゲストに招き、「ベトナムの暮らしと文化」の講演に耳を傾ける。
講演後、タオさんの指導で牛肉麺（ブンボーフェ）を調理し、試食しながらの交流を楽しむ。
参加費は軽食付で大人千円、小学生５００円、未就学児無料。定員２０人（先着順）。参加申し込みは、名前・電話番号・住所を明記して同協会のメール（omi8mann-i-a@gaia.eonet.ne.jp）またはＦＡＸ（０７４８―２６―７０９２）へ。
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