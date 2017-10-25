佐川美術館が対話型鑑賞ツアー

＝11月の毎週水曜日＝

【守山】 公益財団法人佐川美術館では対話型鑑賞ツアー「アート×アクティブ・ラーニング」を今月の毎週水曜日午後２時から約１時間開催している。参加は無料。

同美術館の所蔵の平山郁夫の日本画と佐藤忠良のブロンズ彫刻を中心にした対話型鑑賞ツアーで、学芸員がナビゲーターとして案内役を務める。ツアーは定員１０人で、いっしょに作品を見て参加者それぞれが感じることを自由に話し、いろいろな意見を聞く。参加者からは、「美術の知識に頼らなくても、作品の魅力を知ることができる」と好評を得ている。

参加希望者は当日館内で、開催時間の１０分前までに受け付けをする。入館料は一般１０００円。問い合わせは電話（０７７・５８５・７８００）へ。