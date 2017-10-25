糸賀一雄記念賞 第十六回音楽祭

＝栗東芸術文化会館さきら11月5日＝

【栗東】 障害者福祉の発展に尽力した糸賀一雄氏の心を受け継ごうと、糸賀一雄記念賞第十六回音楽祭（主催＝同祭実行委員会、社会福祉法人グロー）が１１月５日午後２時から、栗東市の栗東芸術文化会館さきらで行われる。県内各地で即興演奏やダンスなどの表現活動をするワークショップ６団体と、さきらジュニアオーケストラ、ミュージシャンの小室等氏をはじめ、国内外で活躍する奏者がゲストとして登場する。

同音楽祭は、福祉の分野で顕著な活躍をしている個人や団体に向けて贈られる「糸賀一雄記念賞」と「記念未来賞」の受賞者を祝うために２００２年から毎年開催しているもの。

出演する６団体は、近江学園ワークショップグループ（打楽器）、大津ワークショップグループ（即興演奏）、甲賀ワークショップグループ（合奏）、湖西ワークショップグループ（合唱）、湖東ワークショップグループ（打楽器）、湖南ワークショップグループ（ダンス）。

また、ゲストミュージシャンは坂田明（サックス）、谷川賢作（ピアノ）、高良久美子（パーカッション）、竹田裕美子（アコーディオン、キーボード）、吉田隆一（バリトンサックス、フルート）、こむろゆい（ヴォーカル）の６人。

総合プロデューサーを務める小室等氏は、糸賀一雄氏生誕１００年を記念して制作された「ほほえむちから」（谷川俊太郎作詞）の作曲を担当した。音楽祭のフィナーレでは、この歌を出演者、観覧者など全員で合唱する。

前売券は一般１３５０円、障害者・６５歳以上・学生９００円、中高生４５０円。当日券は一般１５００円、障害者・６５歳以上・学生１０００円、中高生５００円。

問い合わせは同音楽祭実行委員会事務局の電話（０７４８・４６・８１００ 土、日、祝日は休み）まで。