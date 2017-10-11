飲食店向け

＝売上・利益アップセミナー＝

【近江八幡】 日本政策金融公庫・彦根支店は２３日午後３時から、「飲食店経営課題解決セミナー」をグリーンホテルYes近江八幡（近江八幡市中村町）で開く。顧客を呼び込むためのプロモーション術を指導・助言している人気経営コンサルタント武田秀一氏が、飲食店向けの売上・利益アップのための計画経営について講演する。先着３０人。無料。申し込みは１９日までに同公庫彦根支店（ＴＥＬ０７４９―２４―０２０１）へ。

