県代表「近江牛」20頭決定

＝大中町で審査会＝

【近江八幡】１１月９日から神戸市中央卸売市場で開催される「第６４回近畿東海北陸連合肉牛共進会」に出場する近江牛の代表を選ぶ審査会が３日、近江八幡市大中町の牧場で行われ、２０頭が選ばれた。

結果は次の通り（敬称略）

【雌牛１３頭】《近江八幡市》橋場芳明、亀井利次、田中正一、森三商会、まる亀こうし牧場《東近江市》津田長忠、沢晶弘、中西市太郎《竜王町》澤井牧場、近江谷口牧場《湖南市》まるさん牧場（２頭）《高島市》田原善裕

【去勢７頭】《近江八幡市》高井和紀、松井、拝藤牧場《東近江市》田井中牧場、井ノ口牧場《竜王町》若井孝造《草津市》西村保