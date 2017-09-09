秋の特別拝観 長命寺、観音正寺、宝厳寺

＝西国三十三所草創1300年 7寺院で三重塔や絵図を公開＝

陣内が公開される長命寺の三重の塔

【近江八幡】西国三十三所札所会は、来年に草創１３００年を迎えることを記念して２０２０年まで記念事業を実施している。

今年は、３３寺院のうち第６番札所南法華寺（奈良県高市郡）、第８番札所長谷寺（同桜井市）第２９番札所松尾寺（京都府舞鶴市）、第３０番札所宝厳寺（滋賀県長浜市）、第３１番札所長命寺（同近江八幡市）、第３２番札所観音正寺（同）、第３３番札所華厳寺（岐阜県揖斐郡）の７寺院で「秋の特別拝観」を催す。

観音正寺の本堂内陣

このうち、県内の長命寺では１０月１５日から２９日までの午前１０時から午後３時まで境内の三重塔（重要文化財）内陣を特別公開する。拝観料５００円（小学生以下無料）。また観音正寺では、同期間の午前８時から午後５時まで普段は非公開の先手観音絵図とご本尊お身拭い内陣を一般公開する。特別拝観料３００円。竹生島の宝厳寺では、１０月１５日から３１日までの午前９時半から午後４時まで平成１２年、３５０年ぶりに再建された三重の塔を公開する。特別拝観料大人４００円、子ども３００円。

問い合わせは、長命寺（ＴＥＬ０７４８―３３―００３１）、観音正寺（ＴＥＬ０７４８―４６―２５４９）、宝厳寺（ＴＥＬ０７４９―６３―４４１０）へ。