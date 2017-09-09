吹奏楽や合唱　秋の音楽会

■平成29年9月11日(月)　

＝10月1日＝

◇東近江
　芸術の秋を迎え、今年も「２０１７年度　秋の音楽会」（東近江市音楽協会主催、滋賀報知新聞社後援）が１０月１日、市立八日市文化芸術会館で開催される。
　今年はプロの音楽家によるピアノカルテット（ピアノと弦楽器の４重奏）が招待演奏を飾るほか、加盟９団体が吹奏楽や合唱、邦楽、オカリナ、大正琴、二胡で日ごろの成果を披露する。
　入場料は５００円。午後１時開演（１２時半開場）。詳しくは、同会ホームページ（http://members.e-omi.ne.jp/h-onkyo/）まで。


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