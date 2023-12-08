県の8月総人口 前月比112人増

＝野洲など9市町増＝

◇県

県は、２０１７年８月１日現在の人口を発表した。それによると県内の総人口は１４１万２７３４人で、前月比１１２人増加した。増減の内訳は、自然増減で２１人の増加、社会増減で９１人増加。このうち外国人数は２万１８８６人で、前月と比べて６７人増加した。

人口増減を市町ごとにみると、増加したのは大津市（２７人増）、彦根市（４４人増）、近江八幡市（１５人増）、草津市（５２人増）、守山市（３２人増）、栗東市（２４人増）、野洲市（６２人増）、東近江市（１８人増）、愛荘町（２１人増）の９市町。

一方減少したのは、長浜市（４１人減）、甲賀市（２１人減）、湖南市（３人減）、高島市（１９人減）、米原市（９人減）、日野町（２３人減）、竜王町（６１人減）、甲良町（３人減）、多賀町（３人減）の９市町。

豊郷町は増減がなかった。

市郡別に増減の内訳をみると、市部は自然増減で３５人増加、社会増減で１４６人増加し、郡部は自然増減で１４人減少、社会増減で５５人減少している。