声楽と和楽器による「絹の里から」公演

＝9月23日 ぶんさんで 読者ペア1組招待＝

横山政美さん

◇全県

滋賀県出身の声楽家、横山政美氏（神奈川県在住）と和楽器奏者によるコンサート「絹の里から〜知っていますか 声楽と和楽器の素敵な音楽〜」が、県立文化産業交流会館小劇場で９月２３日に開催される。滋賀報知新聞社はこの公演に、読者ペア１組を招待する。

平成２９年度県民協働企画事業として開催。出演は、ソプラノの横山政美さん、箏の池上眞吾さん、箏と十七絃の吉澤延隆さん、箏の日吉章吾さん、尺八の大河内淳矢さん。

プログラムは、第１部が「〜琵琶湖伝説より〜 波間に消えた恋」「September Sighs（九月のため息）」「約束のウタ」と新作初演の「おわら幻想」。第２部は「雨降りお月」「十五夜お月さん」「月の砂漠」「夜明けのスキャット」「ブルーライト・ヨコハマ」「アヴェマリア」。

同会館では「うたと邦楽器によるアンサンブルの豊かさ、日本の楽器の多彩な音色を実感していただけます」と、来場を呼びかけている。

開演は午後２時。入場料は全席自由の一般２５００円、２５歳以下１０００円。就学前の子どもの入場はできない。問い合わせは、県立文化産業交流会館（ＴＥＬ０７４９・５２・５１１１）へ。

招待券希望者は、はがきに「絹の里から希望」、郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡がとれる電話番号を書いて、〒５２１―００１６米原市下多良２―１３７ 滋賀県立文化産業交流会館 「絹の里から招待券」滋賀報知係へ。締め切りは９月１２日必着。