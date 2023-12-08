県附属機関における女性委員登用率

＝36・1％、469人と過去最高 7割以上の機関で目標値達成＝

◇県

県はこのほど、附属機関における女性委員の登用状況について発表した。

それによると、審議会や協議会など県附属の８８機関（２０１７年度４月１日現在）における女性委員の割合は３６・１％（４６９人）と、過去最高となった。

また、附属機関における女性委員の割合の目標値４０％（パートナーしがプラン２０２０）を達成している附属機関は今年度４月１日現在、８８機関のうち６６機関で全体の７５％に達し、目標値を達成している附属機関の割合も過去最高となった。

これは、積極的に女性を任命するとともに、推薦を依頼している団体などに積極的に働きかけ、女性有識者の情報収集と蓄積に務めたため。

一方、女性の登用が進まない附属機関については、法令に基づき指定された職に女性が少ない、各種団体や業界の代表者、役員、構成メンバーに女性が少ない、分野によっては学識経験者に女性が少ない、などを要因に挙げている。

【女性委員登用率５０％以上】

▽行政不服審査会（５０％）▽私立学校審議会（５４・５％）▽国民健康保険審査会（５５・６％）▽後期高齢者医療審査会（同）▽留置施設視察委員会（５０％）▽消費生活審議会（６０％）▽情報公開審査会（５７・１％）▽人権施策推進審議会（５８・３％）▽高齢化対策審議会（５５％）▽障害者介護給付費等不服審査会（６０％）▽幼保連携型認定こども園審議会（７１・４％）▽大規模小売店舗立地審議会（５０％）▽男女共同参画審議会（５７・１％）▽観光事業審議会（５６・３％）▽職業能力開発審議会（５３・３％）▽就農支援資金等審査会（５０％）▽公共事業評価監視委員会（同）▽入札監視委員会（同）▽景観審議会（５３・８％）▽県立図書館協議会（５０％）

【女性委員登用率下位】

（１）メディアコントロール協議会（０％）、（２）琵琶湖環境部建設工事等総合評価審査委員会（４・５％）、（３）水防協議会（６・３％）、（４）土木交通部建設工事等総合評価審査委員会（７・４％）、（５）国民保護協議会（１１・１％）、（５）交通安全対策会議（同）、（５）農政水産部建設工事等総合評価審査委員会（同）、（５）企業庁建設工事等総合評価審査委員会（同）、（９）精神医療審査会（１６・７％）、（１０）防災会議（１７・９％）。



