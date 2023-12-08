電気自動車写真コンテスト
■平成29年8月27日(日) 第17896号
＝関西広域連合＝
関西広域連合は第７回ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ写真コンテストの作品を募集している。このコンテストは、温室効果ガスの排出削減に向けた広域取り組みのひとつとして、観光事業と連携した電気自動車の普及促進の機運を高めようと実施しているもの。
募集テーマは、あなたの街のＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶが似合う風景。表彰は、最優秀賞１点（賞状、旅行券５万円）、優秀賞２点（同、旅行券２万円）、入選１０点程度（賞状）、協賛企業賞（賞状、副賞）。
応募は郵送のみ。締め切りは９月３０日。送付先と問い合わせ先は、〒６０２―８５７０京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町、関西広域連合広域環境保全局電気自動車普及促進事業・観光連携事業ＷＧ（ＴＥＬ０７５―４１４―４８３１、ファックス０７５―４１４―４７０５、tikyu@pref.kyoto.lg.jp）へ。
関連記事
同日のニュース
- 八日市de街コン「恋するバス遠足」 (東近江・湖東 ニュース 8月27日)
- プロ直伝！こだわりの1杯 (東近江・湖東 ニュース 8月27日)
- 「幕末の彦根藩士」 (大津 ニュース 8月27日)
- 募金箱ステッカーデザイン募集 (全県 ニュース 8月27日)
- 県附属機関における女性委員登用率 (全県 ニュース 8月27日)
- 電気自動車写真コンテスト (全県 ニュース 8月27日)
- 【寄稿】滋賀県議会議員 村島 茂男 (全県 政治 8月27日)