希望が丘 秋のプチキャンプ
■平成29年8月18日(金) 第17888号
＝19日から受け付け＝
◇竜王
希望が丘秋のプチキャンプが１０月２２日、希望が丘文化公園野外ゾーン（竜王町）で開かれる。午前９時半から午後４時まで、家族やグループでデイキャンプを楽しむ。先着１２０人。３歳以上８００円、中学生以上１２００円。
申し込みは８月１９日から受け付ける。参加者の全員の住所、氏名（フリガナ）、電話番号、年齢、性別を、電話またはファックス、Ｅメールで同公園野外活動センター（ＴＥＬ０７７―５８６―１１００、ファックス０７４８―５８―０２２０、Ｅメールcamp72@kiboupark-shiga.or.jp）へ。
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