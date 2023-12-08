職員採用試験

■平成29年8月3日(木)　第17875号

＝東近江市＝

◇東近江
　東近江市は平成３０年４月採用の職員採用試験を、９月１７日に実施する。受験申し込みを市役所総務部職員課で８月１５日まで受け付けている。
　募集しているのは、社会人対象事務職（昭和５６年４月２日〜平成２年４月１日生まれ）４人程度、初級事務職（平成８年４月２日〜１２年４月１日生まれ）１人程度、身体障害者対象初級事務職（平成８年４月２日〜１２年４月１日生まれ　身体障害者手帳所持者）１人程度、福祉職（昭和６２年４月２日〜平成８年４月１日生まれ、社会福祉主事任用資格の取得または３０年３月末取得見込み）３人程度。
　第１次試験は、９月１７日午前８時５０分から市役所新館で行う。その他詳細は、職員課（ＴＥＬ０７４８・２４・５６０１）へ。受験申込書は、市ホームページ（http://www.city.higashiomi.shiga.jp）からダウンロードできる。


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