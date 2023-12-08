過去最大45社が参加 合同就職面接会
■平成29年7月31日(月)
＝8月4日 能登川コミセン＝
◇東近江
東近江市内の事業所を集めた「合同就職面接会」（市就労対策協議会主催）が８月４日、躰光寺町の能登川コミュニティセンターで開かれる。参加無料。
年２回開催されており、今回の参加予定４５社は過去５回開催の中で最大。求人数は大学等卒業予定者と一般を合わせて約３２０人で、一般事務や営業、製造、介護、専門職など、様々な職種がそろう。参加企業は市ホームページ（http://www.city.higashiomi.shiga.jp/）で確認できる。
対象者は、平成３０年３月に大学（院）、短期大学、高等専門学校などを卒業予定の学生（卒業後３年以内含む）、または、若年求職者（おおむね４０歳代前半まで）。
午後１時から３時半までの受け付けで、事前予約不要。入退場も自由。詳しくは、同協議会事務局（ＴＥＬ０７４８・２４・５５６５）へ。
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