滋賀レイクスターズ

■平成29年7月27日(木)　第17869号

＝小学校低学年向け陸上３種目競技大会＝

　公益財団法人滋賀レイクスターズは、８月２７日開催の小学校低学年向け陸上３種目競技大会を開く。皇子山陸上競技場（大津市）で午前８時〜午後１時。１０００円。希望者は３１日までに同法人ホームページの申し込みフォーム（https://pro.form-mailer.jp/fms/fe58068596064）へ。


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