滋賀レイクスターズ
■平成29年7月27日(木) 第17869号
＝小学校低学年向け陸上３種目競技大会＝
公益財団法人滋賀レイクスターズは、８月２７日開催の小学校低学年向け陸上３種目競技大会を開く。皇子山陸上競技場（大津市）で午前８時〜午後１時。１０００円。希望者は３１日までに同法人ホームページの申し込みフォーム（https://pro.form-mailer.jp/fms/fe58068596064）へ。
関連記事
同日のニュース
- 泥沼化する野洲病院問題（2） (湖南・甲賀 ニュース 7月27日)
- 「びわ湖の日」休日化 世論調査で肯定的な回答52％ (全県 ニュース 7月27日)
- わんぱく相撲全国大会 出場選手が知事を表敬訪問 (全県 ニュース 7月27日)
- 農福連携 啓発セミナー (全県 ニュース 7月27日)
- 滋賀レイクスターズ (大津 ニュース 7月27日)
- 病の平癒を祈る きゅうり封じ (東近江・湖東 ニュース 7月27日)
- 地域協力隊4隊員のこだわりカレー (東近江・湖東 ニュース 7月27日)
- 大人向けと子ども向け バロックコンサート (東近江・湖東 ニュース 7月27日)
- 【寄稿】滋賀県知事 三日月 大造 (全県 政治 7月27日)