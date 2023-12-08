地域協力隊4隊員のこだわりカレー
■平成29年7月27日(木) 第17869号
＝28日 PFはCOUYAへ＝
◇東近江
近江鉄道八日市駅前とＪＲ能登川駅前で活動する東近江市地域おこし協力隊、北浦耀司・増田健多・吉田健一郎・平井剛志の４隊員による一夜限りのこだわりカレーイベント「カレーまみれ」が、プレミアムフライデーの２８日午後６時から八日市駅前の本町商店街にあるHONMACH193内の飲食店COUYAで開催される。
“カレー好きによる、カレーやスパイスなおつまみを楽しむ夜”と銘打って、２種のあいがけカレー（９００円）、カレーパン（３８０円）、チリタコス（３８０円）、自家製ピクルス（２８０円）、ワインカレーとバスケット（５８０円）などを、２９日午前０時まで提供する。
問い合わせは、北浦隊員（ＴＥＬ０７０・５５０１・５９６９）まで。
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