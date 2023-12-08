ごみ減量化と環境美化
■平成29年7月20日(木) 第17863号
＝標語とポスター図案募集＝
◇県
県は９月１５日まで、ごみ減量化と環境美化に関する標語・ポスター図案を募集している。県民一人ひとりが日常生活を見直し、考え、行動することを目指し、ごみ減量化と環境美化に関する啓発と意識の高揚を図るのが目的。
県内に在住、もしくは通勤、通学している人が対象。作品は自分で制作し、未発表のものに限る。表彰は、最優秀１点、優秀５点、佳作数点。
募集方法は、標語をはがきの裏面に記入し、ポスターは四つ切り画用紙で文字、色彩は自由。作品には学校名、学年、氏名、住所、氏名、年齢を明記し、９月１５日までに〒５２０―８５７７大津市京町４丁目１―１、県琵琶湖環境部循環社会推進課へ。
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