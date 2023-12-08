昆虫観察会

＝湖岸緑地管理事務所＝

近江鉄道ゆうグループの湖岸緑地管理事務所は、昆虫観察会を２２日に中主吉川湖岸緑地（野洲市）、２３日に曽根沼湖岸緑地（彦根市）で開く。午前９時半から午後零時半まで。小学生が対象で、３年生以下は保護者同伴。各回先着５０人。小雨決行。申し込みは同事務所（ＴＥＬ０７７―５８４―５３３０）。