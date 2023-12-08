昆虫観察会
■平成29年7月16日(日) 第17861号
＝湖岸緑地管理事務所＝
近江鉄道ゆうグループの湖岸緑地管理事務所は、昆虫観察会を２２日に中主吉川湖岸緑地（野洲市）、２３日に曽根沼湖岸緑地（彦根市）で開く。午前９時半から午後零時半まで。小学生が対象で、３年生以下は保護者同伴。各回先着５０人。小雨決行。申し込みは同事務所（ＴＥＬ０７７―５８４―５３３０）。
関連記事
同日のニュース
- ノボリ旗でサイバーパトロール (東近江・湖東 ニュース 7月16日)
- 近江牛枝肉共進会 高井さんに最優秀賞 (東近江・湖東 ニュース 7月16日)
- 世は戦国！「雪野山夏の陣」水鉄砲合戦にいざ出陣 (東近江・湖東 ニュース 7月16日)
- 消費生活啓発員 (東近江・湖東 暮らし 7月16日)
- 死刑廃止求める (大津 ニュース 7月16日)
- 昆虫観察会 (湖南・甲賀 ニュース 7月16日)
- 日本公庫 海外展開事業再編資金 (全県 ニュース 7月16日)
- 2016年度 高校生の就職試験での不適正質問 (全県 ニュース 7月16日)
- 【寄稿】滋賀県議会議員 小寺 ひろお (全県 政治 7月16日)